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Хакеры атаковали сайты сервисов по доставке продуктов и салонов красоты - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Хакеры атаковали сайты сервисов по доставке продуктов и салонов красоты
Хакеры атаковали сайты сервисов по доставке продуктов и салонов красоты - 28.12.2024, ПРАЙМ
Хакеры атаковали сайты сервисов по доставке продуктов и салонов красоты
Хакеры в преддверии Нового года стали сильнее атаковать сайты сервисов по доставке продуктов и салонов красоты в России; в первом случае злоумышленники массово... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T07:47+0300
2024-12-28T07:47+0300
бизнес
финансы
москва
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Хакеры в преддверии Нового года стали сильнее атаковать сайты сервисов по доставке продуктов и салонов красоты в России; в первом случае злоумышленники массово создают заказы с поддельными данными, перегружая систему логистики, а во втором - формируют фейковые записи на услуги салонов красоты, что приводит к невозможности настоящим клиентам записаться к мастерам, сообщил РИА Новости директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК "Солар" Артем Избаенков. "Под особым вниманием злоумышленников в конце года находятся сайты следующих компаний. Сервисы по доставке подарков - злоумышленники через ботов или вручную создают массовые заказы с поддельными данными, что перегружает систему логистики, вызывает путаницу и лишние расходы со стороны бизнеса. Также не исключены DDoS-атаки на сайты небольших курьерских служб, из-за чего сайт по доставке в важный момент может перестать работать, что, в свою очередь, может привести к снижению репутации и потере клиентов", - рассказал Избаенков. "В преддверии Нового года злоумышленники через автоматизированные скрипты массово создают фейковые записи на услуги салонов красоты, что приводит к невозможности настоящим клиентам записаться к мастерам и лишению прибыли. Помимо этого, конкуренты или недоброжелатели могут оставлять негативные отзывы или использовать ботов для создания ложной активности на сайтах салонов. В дополнение хакеры могут украсть базы клиентов, чтобы затем использовать для шантажа или угрозы продажи конкурентам", - добавил он. Также в топ-3 привлекательных для хакеров ресурсов в преддверии новогодних каникул вошли сайты небольших отелей и местных туроператоров в разных регионах России. Хакеры атакуют незащищенные сайты. Кроме этого, туристические компании часто хранят контактные данные, номера паспортов и другую конфиденциальную информацию, которая может быть украдена и продана на черном рынке. Цель предновогодних кибератак заключается в том, чтобы лишить россиян подарков и новогоднего настроения, а бизнес - прибыли, подчеркнул Избаенков. "Небольшим компаниям мы рекомендуем использовать облачные сервисы, которые сочетают в себе сразу несколько инструментов для защиты своего онлайн-ресурса. Только такой подход позволит минимизировать риски и сократить ущерб от атак в условиях постоянно эволюционирующей угрозы", - добавил он.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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40
192
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бизнес, финансы, москва
Бизнес, Финансы, МОСКВА
07:47 28.12.2024
 
Хакеры атаковали сайты сервисов по доставке продуктов и салонов красоты

Эксперт Избаенков: хакеры атаковали сайты сервисов по доставке продуктов и салонов красоты

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Хакеры в преддверии Нового года стали сильнее атаковать сайты сервисов по доставке продуктов и салонов красоты в России; в первом случае злоумышленники массово создают заказы с поддельными данными, перегружая систему логистики, а во втором - формируют фейковые записи на услуги салонов красоты, что приводит к невозможности настоящим клиентам записаться к мастерам, сообщил РИА Новости директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК "Солар" Артем Избаенков.
"Под особым вниманием злоумышленников в конце года находятся сайты следующих компаний. Сервисы по доставке подарков - злоумышленники через ботов или вручную создают массовые заказы с поддельными данными, что перегружает систему логистики, вызывает путаницу и лишние расходы со стороны бизнеса. Также не исключены DDoS-атаки на сайты небольших курьерских служб, из-за чего сайт по доставке в важный момент может перестать работать, что, в свою очередь, может привести к снижению репутации и потере клиентов", - рассказал Избаенков.
"В преддверии Нового года злоумышленники через автоматизированные скрипты массово создают фейковые записи на услуги салонов красоты, что приводит к невозможности настоящим клиентам записаться к мастерам и лишению прибыли. Помимо этого, конкуренты или недоброжелатели могут оставлять негативные отзывы или использовать ботов для создания ложной активности на сайтах салонов. В дополнение хакеры могут украсть базы клиентов, чтобы затем использовать для шантажа или угрозы продажи конкурентам", - добавил он.
Также в топ-3 привлекательных для хакеров ресурсов в преддверии новогодних каникул вошли сайты небольших отелей и местных туроператоров в разных регионах России. Хакеры атакуют незащищенные сайты. Кроме этого, туристические компании часто хранят контактные данные, номера паспортов и другую конфиденциальную информацию, которая может быть украдена и продана на черном рынке.
Цель предновогодних кибератак заключается в том, чтобы лишить россиян подарков и новогоднего настроения, а бизнес - прибыли, подчеркнул Избаенков. "Небольшим компаниям мы рекомендуем использовать облачные сервисы, которые сочетают в себе сразу несколько инструментов для защиты своего онлайн-ресурса. Только такой подход позволит минимизировать риски и сократить ущерб от атак в условиях постоянно эволюционирующей угрозы", - добавил он.
 
БизнесФинансыМОСКВА
 
 
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