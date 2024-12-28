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Паромная переправа Холмск - Ванино возобновила работу
Паромная переправа Холмск - Ванино возобновила работу - 28.12.2024, ПРАЙМ
Паромная переправа Холмск - Ванино возобновила работу
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в субботу возобновила работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T03:49+0300
2024-12-28T03:49+0300
2024-12-28T03:49+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 дек – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в субботу возобновила работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.
"Морское сообщение Сахалина с материком открыто после приостановки из-за шторма в Татарском проливе. Паромы утром 28 декабря вышли на Холмск из порта Ванино, где они пережидали непогоду", - рассказал собеседник агентства.
Паромная переправа Холмск – Ванино была закрыта со второй половины среды из-за циклона.
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бизнес, россия, сахалин, южно-сахалинск, хабаровский край, порт ванино
Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, Южно-Сахалинск, Хабаровский край, порт Ванино
Паромная переправа Холмск - Ванино возобновила работу
Паромная переправа Холмск - Ванино возобновила работу после приостановки из-за шторма
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 дек – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в субботу возобновила работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.
"Морское сообщение Сахалина с материком открыто после приостановки из-за шторма в Татарском проливе. Паромы утром 28 декабря вышли на Холмск из порта Ванино, где они пережидали непогоду", - рассказал собеседник агентства.
Паромная переправа Холмск – Ванино была закрыта со второй половины среды из-за циклона.