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Паромная переправа Холмск - Ванино возобновила работу

Паромная переправа Холмск - Ванино возобновила работу - 28.12.2024, ПРАЙМ

Паромная переправа Холмск - Ванино возобновила работу

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в субботу возобновила работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T03:49+0300

2024-12-28T03:49+0300

2024-12-28T03:49+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 дек – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в субботу возобновила работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. "Морское сообщение Сахалина с материком открыто после приостановки из-за шторма в Татарском проливе. Паромы утром 28 декабря вышли на Холмск из порта Ванино, где они пережидали непогоду", - рассказал собеседник агентства. Паромная переправа Холмск – Ванино была закрыта со второй половины среды из-за циклона.

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южно-сахалинск

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