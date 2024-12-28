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Рынок акций завершает волатильный 2024 год - 28.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/indeks-853921077.html
Рынок акций завершает волатильный 2024 год
Рынок акций завершает волатильный 2024 год - 28.12.2024, ПРАЙМ
Рынок акций завершает волатильный 2024 год
Индекс МосБиржи вчера остался при своих — закрытие ровно по нулям, у 2767 п. Обороты упали, что характерно для предпраздничных торгов. В следующем году... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T09:44+0300
2024-12-28T09:44+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера остался при своих — закрытие ровно по нулям, у 2767 п. Обороты упали, что характерно для предпраздничных торгов. В следующем году ожидается продолжение роста после резкого декабрьского разворота рынка с годового дна на фоне монетарной паузы ЦБ. Полагаем — регулятор решится на секвестр ключевой ставки в конце I полугодия, а под занавес будущего года стоимость фондирования может быть ближе к 16%. При таких вводных прогнозируем подъем бенчмарка к 3500 п., или +26% от текущих.Сильнее рынка в этом году были акции Банка Санкт-Петербург. С начала года там +62% против -10% у индекса. Дивиденды возросли, рентабельность улучшилась. Курс на рынке у 350 руб., а таргет на следующий год по 450 руб. В лидерах года были акции Аэрофлота (+59%). Перевозки восстановились до значений 2021 г., корпорация вышла на чистую прибыль, есть вероятность возврата в будущем к дивидендам. Таргет на 2025 г. — 62 руб. Текущий курс у 55 руб.Худший результат в 2024 г. у акций девелопера Самолет (-75%). Высокие ставки и завершение льготных ипотечных программ обрушили котировки акций на бирже. Стабилизация возможна через полгода, когда ставки фондирования пойдут вспять, тогда и бумаги начнут активное восстановление. А пока курс остается под психологическими 1000 руб.Рубль впервые за неделю ослаб, доллар вернулся выше 100, евро под 106, юань к 13,45. Но после сильного падения инвалют в последней волне на 6% это лишь технический отскок. Примерно здесь и завершится торговый год. Факторов девальвации не видно, но время от времени и в 2025 г. волатильность рубля будет расти.
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2024
Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:44 28.12.2024
 

Рынок акций завершает волатильный 2024 год

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера остался при своих — закрытие ровно по нулям, у 2767 п. Обороты упали, что характерно для предпраздничных торгов. В следующем году ожидается продолжение роста после резкого декабрьского разворота рынка с годового дна на фоне монетарной паузы ЦБ. Полагаем — регулятор решится на секвестр ключевой ставки в конце I полугодия, а под занавес будущего года стоимость фондирования может быть ближе к 16%. При таких вводных прогнозируем подъем бенчмарка к 3500 п., или +26% от текущих.
Сильнее рынка в этом году были акции Банка Санкт-Петербург. С начала года там +62% против -10% у индекса. Дивиденды возросли, рентабельность улучшилась. Курс на рынке у 350 руб., а таргет на следующий год по 450 руб. В лидерах года были акции Аэрофлота (+59%). Перевозки восстановились до значений 2021 г., корпорация вышла на чистую прибыль, есть вероятность возврата в будущем к дивидендам. Таргет на 2025 г. — 62 руб. Текущий курс у 55 руб.
Худший результат в 2024 г. у акций девелопера Самолет (-75%). Высокие ставки и завершение льготных ипотечных программ обрушили котировки акций на бирже. Стабилизация возможна через полгода, когда ставки фондирования пойдут вспять, тогда и бумаги начнут активное восстановление. А пока курс остается под психологическими 1000 руб.
Рубль впервые за неделю ослаб, доллар вернулся выше 100, евро под 106, юань к 13,45. Но после сильного падения инвалют в последней волне на 6% это лишь технический отскок. Примерно здесь и завершится торговый год. Факторов девальвации не видно, но время от времени и в 2025 г. волатильность рубля будет расти.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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