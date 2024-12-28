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В ФАС рассказали о дополнительной индексации тарифов "Транснефти"

В ФАС рассказали о дополнительной индексации тарифов "Транснефти" - 28.12.2024, ПРАЙМ

В ФАС рассказали о дополнительной индексации тарифов "Транснефти"

Дополнительную индексацию тарифов на услуги "Транснефти" проведут разово - в 2025 году, в 2026-2029 годах сохранится действующий порядок "инфляция минус",... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T17:23+0300

2024-12-28T17:23+0300

2024-12-28T17:46+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Дополнительную индексацию тарифов на услуги "Транснефти" проведут разово - в 2025 году, в 2026-2029 годах сохранится действующий порядок "инфляция минус", сообщила Федеральная антимонопольная служба РФ.Ранее в субботу был опубликован приказ ФАС, согласно которому с 1 января 2025 года рост тарифов на все услуги "Транснефти" составит 9,9%. Предыдущий приказ, изданный в декабре, предполагал индексацию на 5,8% и теперь был отменен."Принято решение о разовой дополнительной индексации тарифов по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов. Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов. При этом на период 2026-2029 гг действующий порядок формирования таких тарифов ниже инфляции сохранится", - прокомментировали в ФАС.Президент России Владимир Путин в ноябре подписал закон, предусматривающий корректировку налогообложения нефтегазовой отрасли. В частности, до 40% на 2025-2030 годы повышается ставка налога на прибыль "Транснефти" вместо предполагавшегося ранее повышения до 25%. В пресс-службе компании заявляли, что ожидают из-за этого вынужденное ощутимое сокращение инвестпрограммы, предложили учесть рост налоговой нагрузки, а также геополитическую и экономическую обстановку в индексации тарифов на услуги компании до 2030 года.Как сообщало издание РБК, в письме Новаку трубопроводная компания просила в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% на фоне роста налоговой нагрузки и отставания индексации тарифов от фактической инфляции.Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" на ближайшие 10 лет, до 2030 года, исходя из принципа "инфляция минус 0,1%". В 2024 году они выросли на 7,2%.По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годовом выражении. Росстат опубликует данные об инфляции в 2024 году уже в январе. В 2025 году Минэкономразвития и Банк России прогнозируют инфляцию на уровне 4,5% и 4,5-5% соответственно.

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россия, фас рф, транснефть, тарифы