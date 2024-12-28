https://1prime.ru/20241228/indeksatsiya-853937114.html
В ФАС рассказали о дополнительной индексации тарифов "Транснефти"
В ФАС рассказали о дополнительной индексации тарифов "Транснефти" - 28.12.2024, ПРАЙМ
В ФАС рассказали о дополнительной индексации тарифов "Транснефти"
Дополнительную индексацию тарифов на услуги "Транснефти" проведут разово - в 2025 году, в 2026-2029 годах сохранится действующий порядок "инфляция минус",... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T17:23+0300
2024-12-28T17:23+0300
2024-12-28T17:46+0300
экономика
россия
фас рф
транснефть
тарифы
https://cdnn.1prime.ru/img/82963/63/829636325_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_36a8c52ceda3c9bca2624bd3c8abe8ac.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Дополнительную индексацию тарифов на услуги "Транснефти" проведут разово - в 2025 году, в 2026-2029 годах сохранится действующий порядок "инфляция минус", сообщила Федеральная антимонопольная служба РФ.Ранее в субботу был опубликован приказ ФАС, согласно которому с 1 января 2025 года рост тарифов на все услуги "Транснефти" составит 9,9%. Предыдущий приказ, изданный в декабре, предполагал индексацию на 5,8% и теперь был отменен."Принято решение о разовой дополнительной индексации тарифов по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов. Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов. При этом на период 2026-2029 гг действующий порядок формирования таких тарифов ниже инфляции сохранится", - прокомментировали в ФАС.Президент России Владимир Путин в ноябре подписал закон, предусматривающий корректировку налогообложения нефтегазовой отрасли. В частности, до 40% на 2025-2030 годы повышается ставка налога на прибыль "Транснефти" вместо предполагавшегося ранее повышения до 25%. В пресс-службе компании заявляли, что ожидают из-за этого вынужденное ощутимое сокращение инвестпрограммы, предложили учесть рост налоговой нагрузки, а также геополитическую и экономическую обстановку в индексации тарифов на услуги компании до 2030 года.Как сообщало издание РБК, в письме Новаку трубопроводная компания просила в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% на фоне роста налоговой нагрузки и отставания индексации тарифов от фактической инфляции.Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" на ближайшие 10 лет, до 2030 года, исходя из принципа "инфляция минус 0,1%". В 2024 году они выросли на 7,2%.По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годовом выражении. Росстат опубликует данные об инфляции в 2024 году уже в январе. В 2025 году Минэкономразвития и Банк России прогнозируют инфляцию на уровне 4,5% и 4,5-5% соответственно.
https://1prime.ru/20241206/pravitelstvo-853395989.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82963/63/829636325_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_431417dae64fa9985c13ff9785366d53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф, транснефть, тарифы
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, Транснефть, тарифы
В ФАС рассказали о дополнительной индексации тарифов "Транснефти"
ФАС: дополнительную индексацию тарифов "Транснефти" проведут разово в 2025 году
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Дополнительную индексацию тарифов на услуги "Транснефти" проведут разово - в 2025 году, в 2026-2029 годах сохранится действующий порядок "инфляция минус", сообщила Федеральная антимонопольная служба РФ.
Ранее в субботу был опубликован приказ ФАС, согласно которому с 1 января 2025 года рост тарифов на все услуги "Транснефти" составит 9,9%. Предыдущий приказ, изданный в декабре, предполагал индексацию на 5,8% и теперь был отменен.
"Принято решение о разовой дополнительной индексации тарифов по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов. Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов. При этом на период 2026-2029 гг действующий порядок формирования таких тарифов ниже инфляции сохранится", - прокомментировали в ФАС.
Президент России Владимир Путин в ноябре подписал закон, предусматривающий корректировку налогообложения нефтегазовой отрасли. В частности, до 40% на 2025-2030 годы повышается ставка налога на прибыль "Транснефти" вместо предполагавшегося ранее повышения до 25%. В пресс-службе компании заявляли, что ожидают из-за этого вынужденное ощутимое сокращение инвестпрограммы, предложили учесть рост налоговой нагрузки, а также геополитическую и экономическую обстановку в индексации тарифов на услуги компании до 2030 года.
Как сообщало издание РБК, в письме Новаку трубопроводная компания просила в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% на фоне роста налоговой нагрузки и отставания индексации тарифов от фактической инфляции.
Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" на ближайшие 10 лет, до 2030 года, исходя из принципа "инфляция минус 0,1%". В 2024 году они выросли на 7,2%.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годовом выражении. Росстат опубликует данные об инфляции в 2024 году уже в январе. В 2025 году Минэкономразвития и Банк России прогнозируют инфляцию на уровне 4,5% и 4,5-5% соответственно.
Правительство РФ ожидает от "Транснефти" дивиденды не ниже 50% прибыли