https://1prime.ru/20241228/inflyatsiya-853928280.html
ЦБ дал прогноз по инфляции в 2025 году
ЦБ дал прогноз по инфляции в 2025 году - 28.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ дал прогноз по инфляции в 2025 году
Годовая инфляция в РФ в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ на заседании... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:03+0300
2024-12-28T14:03+0300
2024-12-28T14:07+0300
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров Банка России 20 декабря."Годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле", - говорится в документе."По оценке Банка России, текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы перейдут к снижению, и этот процесс будет усиливаться по мере проявления эффектов от существенного ужесточения денежно-кредитных условий", - добавил регулятор.Сформировавшиеся более жесткие денежно-кредитные условия в России будут способствовать возобновлению снижения инфляции в следующем году, отмечается в сообщении."Участники заключили, что сформировавшиеся более жесткие денежно-кредитные условия являются значимым дезинфляционным фактором. Они будут способствовать возобновлению снижения инфляции в следующем году", - сказано в документе.ЦБ по итогам заседания совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
https://1prime.ru/20241227/inflyatsiya-853917067.html
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инфляция
ЦБ дал прогноз по инфляции в 2025 году
ЦБ: годовая инфляция в России в начале 2025 года продолжит расти
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров Банка России 20 декабря.
"Годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле", - говорится в документе.
"По оценке Банка России, текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы перейдут к снижению, и этот процесс будет усиливаться по мере проявления эффектов от существенного ужесточения денежно-кредитных условий", - добавил регулятор.
Сформировавшиеся более жесткие денежно-кредитные условия в России будут способствовать возобновлению снижения инфляции в следующем году, отмечается в сообщении.
"Участники заключили, что сформировавшиеся более жесткие денежно-кредитные условия являются значимым дезинфляционным фактором. Они будут способствовать возобновлению снижения инфляции в следующем году", - сказано в документе.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
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