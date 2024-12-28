Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ дал прогноз по инфляции в 2025 году - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241228/inflyatsiya-853928280.html
ЦБ дал прогноз по инфляции в 2025 году
ЦБ дал прогноз по инфляции в 2025 году - 28.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ дал прогноз по инфляции в 2025 году
Годовая инфляция в РФ в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ на заседании... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:03+0300
2024-12-28T14:07+0300
банк россии
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров Банка России 20 декабря."Годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле", - говорится в документе."По оценке Банка России, текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы перейдут к снижению, и этот процесс будет усиливаться по мере проявления эффектов от существенного ужесточения денежно-кредитных условий", - добавил регулятор.Сформировавшиеся более жесткие денежно-кредитные условия в России будут способствовать возобновлению снижения инфляции в следующем году, отмечается в сообщении."Участники заключили, что сформировавшиеся более жесткие денежно-кредитные условия являются значимым дезинфляционным фактором. Они будут способствовать возобновлению снижения инфляции в следующем году", - сказано в документе.ЦБ по итогам заседания совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
https://1prime.ru/20241227/inflyatsiya-853917067.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
инфляция
Банк России, инфляция
14:03 28.12.2024 (обновлено: 14:07 28.12.2024)
 
ЦБ дал прогноз по инфляции в 2025 году

ЦБ: годовая инфляция в России в начале 2025 года продолжит расти

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров Банка России 20 декабря.
"Годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле", - говорится в документе.
"По оценке Банка России, текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы перейдут к снижению, и этот процесс будет усиливаться по мере проявления эффектов от существенного ужесточения денежно-кредитных условий", - добавил регулятор.
Сформировавшиеся более жесткие денежно-кредитные условия в России будут способствовать возобновлению снижения инфляции в следующем году, отмечается в сообщении.
"Участники заключили, что сформировавшиеся более жесткие денежно-кредитные условия являются значимым дезинфляционным фактором. Они будут способствовать возобновлению снижения инфляции в следующем году", - сказано в документе.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
Глава РСПП назвал приемлемый для промышленности уровень инфляции
Вчера, 21:36
 
Банк Россииинфляция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала