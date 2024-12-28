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ЦБ назвал один из инструментов возвращения инфляции к цели - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ назвал один из инструментов возвращения инфляции к цели
ЦБ назвал один из инструментов возвращения инфляции к цели - 28.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал один из инструментов возвращения инфляции к цели
Возвращение инфляции в России к цели в 2026 году может требовать дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), несмотря на достигнутую жесткость | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:13+0300
2024-12-28T14:13+0300
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Возвращение инфляции в России к цели в 2026 году может требовать дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), несмотря на достигнутую жесткость денежно-кредитных условий, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России. "Российская экономика входит в 2025 год с более высокой инфляцией и более высоким разрывом выпуска, чем прогнозировалось в октябре. Это означает, что возвращение инфляции к цели в 2026 году может требовать дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на уже достигнутую жесткость денежно-кредитных условий", - указывает ЦБ, перечисляя аргументы участников обсуждения при рассмотрении вариантов повышения ключевой ставки. При этом участники обсуждения указали, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, усилилось. Это говорит о том, что значительный положительный разрыв выпуска не сокращается, указывается в документе. Банк России по итогам заседания совета директоров 20 декабря неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. ЦБ указывал тогда, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий в России формирует предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 4%.
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инфляция
Банк России, инфляция
14:13 28.12.2024
 
ЦБ назвал один из инструментов возвращения инфляции к цели

ЦБ: возврат инфляции к цели может требовать дополнительного ужесточения ДКП

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Возвращение инфляции в России к цели в 2026 году может требовать дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), несмотря на достигнутую жесткость денежно-кредитных условий, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России.
"Российская экономика входит в 2025 год с более высокой инфляцией и более высоким разрывом выпуска, чем прогнозировалось в октябре. Это означает, что возвращение инфляции к цели в 2026 году может требовать дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на уже достигнутую жесткость денежно-кредитных условий", - указывает ЦБ, перечисляя аргументы участников обсуждения при рассмотрении вариантов повышения ключевой ставки.
При этом участники обсуждения указали, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, усилилось. Это говорит о том, что значительный положительный разрыв выпуска не сокращается, указывается в документе.
Банк России по итогам заседания совета директоров 20 декабря неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. ЦБ указывал тогда, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий в России формирует предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 4%.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
ЦБ дал прогноз по инфляции в 2025 году
14:03
 
Банк Россииинфляция
 
 
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