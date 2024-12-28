https://1prime.ru/20241228/inflyatsiya-853929546.html

ЦБ назвал один из инструментов возвращения инфляции к цели

ЦБ назвал один из инструментов возвращения инфляции к цели - 28.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал один из инструментов возвращения инфляции к цели

Возвращение инфляции в России к цели в 2026 году может требовать дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), несмотря на достигнутую жесткость | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T14:13+0300

2024-12-28T14:13+0300

2024-12-28T14:13+0300

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Возвращение инфляции в России к цели в 2026 году может требовать дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), несмотря на достигнутую жесткость денежно-кредитных условий, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России. "Российская экономика входит в 2025 год с более высокой инфляцией и более высоким разрывом выпуска, чем прогнозировалось в октябре. Это означает, что возвращение инфляции к цели в 2026 году может требовать дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на уже достигнутую жесткость денежно-кредитных условий", - указывает ЦБ, перечисляя аргументы участников обсуждения при рассмотрении вариантов повышения ключевой ставки. При этом участники обсуждения указали, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, усилилось. Это говорит о том, что значительный положительный разрыв выпуска не сокращается, указывается в документе. Банк России по итогам заседания совета директоров 20 декабря неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. ЦБ указывал тогда, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий в России формирует предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 4%.

https://1prime.ru/20241228/inflyatsiya-853928280.html

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инфляция