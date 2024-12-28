https://1prime.ru/20241228/insayt-853928007.html

Бизнесмен Авет Миракян продал свою долю в инвестиционной группе "Инсайт"

Бизнесмен Авет Миракян продал свою долю в инвестиционной группе "Инсайт" - 28.12.2024, ПРАЙМ

Бизнесмен Авет Миракян продал свою долю в инвестиционной группе "Инсайт"

Бизнесмен Авет Миракян, в 2022 году основавший инвестиционную группу "Инсайт", продал свою долю в капиталах компаний группы. Об этом говорится в сообщении ООО... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T13:54+0300

2024-12-28T13:54+0300

2024-12-28T13:54+0300

экономика

россия

бизнес

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МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Бизнесмен Авет Миракян, в 2022 году основавший инвестиционную группу "Инсайт", продал свою долю в капиталах компаний группы. Об этом говорится в сообщении ООО Инвестиционная группа "Инсайт".Предприниматель вышел из российских активов после того, как в июле 2024 года попал под санкции Великобритании. Ранее ему принадлежало 84% ИГ "Инсайт".Инвестиционная группа "Инсайт" также сообщила о завершении реструктуризации бизнеса. В результате этого процесса из группы было выделено ООО "Инсайт Лизинг", в которое переданы все лизинговые активы группы "Инсайт". В ООО "Инсайт Лизинг" на сегодняшний день входят пять компаний: "ДельтаЛизинг", "Флит Финанс", "Флит Автолизинг", "Билантлия" (прокат автомобилей под брендом RexRent), белорусская лизинговая компания "Евротайм".В результате реорганизации группа "Инсайт" перешла от структуры вертикально-интегрированного холдинга к модели группы компаний, обеспечивающей сегментацию владения бизнесами в различных сегментах рынка. Большая самостоятельность владения активами даст дополнительную гибкость в реализации сделок слияния и поглощения путем приобретения новых активов, создания партнерств или их продажи. "Реорганизация не оказала влияния на операционный бизнес дочерних компаний: они продолжают работать в штатном режиме со всеми контрагентами: партнерами, клиентами, банками", – отмечается в сообщении ИГ "Инсайт".ООО "Инвестиционная группа Инсайт" – частная инвестиционная компания, осуществляющая прямые инвестиции и управление активами в России и странах СНГ.

https://1prime.ru/20241228/biznes-853923276.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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