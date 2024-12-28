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Пассажирская "дочка" РЖД предъявила иск Минфину - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Пассажирская "дочка" РЖД предъявила иск Минфину
Пассажирская "дочка" РЖД предъявила иск Минфину - 28.12.2024, ПРАЙМ
Пассажирская "дочка" РЖД предъявила иск Минфину
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T12:17+0300
2024-12-28T12:17+0300
россия
минфин
суд
иск
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МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, к министерству финансов РФ о взыскании около 2,4 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 23 декабря и к рассмотрению еще не принят. Третьим лицом истец просит привлечь к делу Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). Основания исковых требований в карточке дела пока не приводятся, однако подобные крупные иски ФПК к Минфину связаны, как правило, с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчика по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в заключаемых заранее соответствующих контрактах с Росжелдором. В последние годы суды удовлетворяют такие иски. Как указал суд в решении по одному из дел, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан". Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".
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россия, минфин, суд, иск
РОССИЯ, Минфин, суд, иск
12:17 28.12.2024
 
Пассажирская "дочка" РЖД предъявила иск Минфину

Пассажирская "дочка" РЖД предъявила иск Минфину на 2,4 миллиарда рублей

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, к министерству финансов РФ о взыскании около 2,4 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 23 декабря и к рассмотрению еще не принят. Третьим лицом истец просит привлечь к делу Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).
Основания исковых требований в карточке дела пока не приводятся, однако подобные крупные иски ФПК к Минфину связаны, как правило, с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчика по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в заключаемых заранее соответствующих контрактах с Росжелдором.
В последние годы суды удовлетворяют такие иски. Как указал суд в решении по одному из дел, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан".
Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".
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