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На работу аэропорта Казани введены временные ограничения - 28.12.2024, ПРАЙМ
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На работу аэропорта Казани введены временные ограничения
На работу аэропорта Казани введены временные ограничения - 28.12.2024, ПРАЙМ
На работу аэропорта Казани введены временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T08:24+0300
2024-12-28T08:24+0300
авиация
казань
татарстан
росавиация
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06.00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко в Telegram-канале. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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авиация, казань, татарстан, росавиация
авиация, КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН, Росавиация
08:24 28.12.2024
 
На работу аэропорта Казани введены временные ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани для обеспечения безопасности

© Unsplash/Rudy DongСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Rudy Dong
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06.00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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авиацияКАЗАНЬТАТАРСТАНРосавиация
 
 
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