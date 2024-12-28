https://1prime.ru/20241228/kazan-853919775.html

На работу аэропорта Казани введены временные ограничения

На работу аэропорта Казани введены временные ограничения - 28.12.2024, ПРАЙМ

На работу аэропорта Казани введены временные ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T08:24+0300

2024-12-28T08:24+0300

2024-12-28T08:24+0300

авиация

казань

татарстан

росавиация

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06.00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко в Telegram-канале. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://1prime.ru/20241226/ogranicheniya-853887774.html

казань

татарстан

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авиация, казань, татарстан, росавиация