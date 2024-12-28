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Путин и Токаев договорились о контакте по авиакатастрофе в Актау
Путин и Токаев договорились о контакте по авиакатастрофе в Актау - 28.12.2024, ПРАЙМ
Путин и Токаев договорились о контакте по авиакатастрофе в Актау
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будут оставаться в контакте по вопросам расследования обстоятельств трагического... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T18:51+0300
2024-12-28T18:51+0300
2024-12-28T18:51+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будут оставаться в контакте по вопросам расследования обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолетом и по темам сотрудничества стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что Токаев поблагодарил Путина за гостеприимство, проявленное в ходе состоявшихся на днях в Ленинградской области неформального саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 самолет "Азербайджанских авиалиний" потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Согласно первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным AZAL, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет AZAL подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские БПЛА в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, azal
Происшествия, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, AZAL
Путин и Токаев договорились о контакте по авиакатастрофе в Актау
Путин и Токаев будут в контакте по расследованию крушения борта AZAL в Актау
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будут оставаться в контакте по вопросам расследования обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолетом и по темам сотрудничества стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что Токаев поблагодарил Путина за гостеприимство, проявленное в ходе состоявшихся на днях в Ленинградской области неформального саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 самолет "Азербайджанских авиалиний" потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Согласно первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным AZAL, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет AZAL подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские БПЛА в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
Алиев заявил о внешнем воздействии на самолет авиакомпании AZAL