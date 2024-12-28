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В ГД призвали ввести дополнительный контроль качества продуктов в общепите

В ГД призвали ввести дополнительный контроль качества продуктов в общепите - 28.12.2024, ПРАЙМ

В ГД призвали ввести дополнительный контроль качества продуктов в общепите

Необходим дополнительный контроль качества продуктов питания и готовых блюд во всей цепочке системы общественного питания: от закупки продуктов до доставки... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T18:56+0300

2024-12-28T18:56+0300

2024-12-28T18:56+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Необходим дополнительный контроль качества продуктов питания и готовых блюд во всей цепочке системы общественного питания: от закупки продуктов до доставки конечному потребителю, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР). "ЛДПР будет добиваться отмены моратория на проверки предприятий общепита, поставляющих услуги в детские заведения. Кроме того, необходим дополнительный контроль качества продуктов питания и готовых блюд во всей цепочке системы общественного питания: от закупки продуктов до доставки конечному потребителю. Должна быть персональная ответственность всех должностных лиц за качество производимой продукции и обязательное включение в реестр недобросовестных поставщиков в случае выявления нарушений. Меры принимать надо уже сегодня", - сказал Кошелев. Он отметил, что к нему поступило обращение жительницы Саратовской области с жалобой на несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности муниципальных организаций дошкольного образования в ряде населенных пунктов Петровского района Саратовской области. "Мной был направлен депутатский запрос в областной Роспотребнадзор с просьбой провести проверку. По её итогам выявлялись нарушения санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. По результатам выявленных нарушений выдано 10 предписаний, из них 1 - выполнено в полном объёме, исполнение остальных находится на контроле областного Роспотребназдора. На основании требования Петровской межрайонной прокуратуры в ноябре 2024 года проводилась проверка указанных в обращении дошкольных образовательных организаций. Выявлены нарушения, материалы по результатам проверки направлены в прокуратуру для принятия мер", - подчеркнул Кошелев. Парламентарий добавил, что будет держать данную ситуацию на контроле, по его словам, виновные в произошедшем будут наказаны, а нарушения устранены. "Примеру саратовского Роспотребнадзора предлагаю следовать и другим регионам – несмотря на мораторий, проводить профилактические визиты, выявлять нарушения и добиваться их устранения", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, продукты, общепит, контроль