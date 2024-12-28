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ЦБ считает вероятным более существенное замедление кредитования в России

ЦБ считает вероятным более существенное замедление кредитования в России - 28.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ считает вероятным более существенное замедление кредитования в России

Банк России видит вероятность более существенного замедления кредитования в 2025 году, чем предполагал октябрьский прогноз регулятора, сообщается в резюме... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T14:05+0300

2024-12-28T14:05+0300

2024-12-28T14:05+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Банк России видит вероятность более существенного замедления кредитования в 2025 году, чем предполагал октябрьский прогноз регулятора, сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 20 декабря. "Участники дискуссии согласились, что за прошедший период возникла вероятность более существенного замедления кредитования в 2025 году, чем предполагал октябрьский прогноз Банка России. После фазы активного расширения кредитования банки сейчас переходят к фазе более умеренного и рационального использования капитала и ликвидности", - говорится в документе. Регулятор отмечает, что в дальнейшем темпы роста кредитования будут определяться в том числе возможностями банков по наращиванию капитала. В ходе опросов банки уже сообщают о более сдержанных намерениях по наращиванию кредитного портфеля в следующем году. Компании также говорят о более умеренных планах по привлечению кредитов в условиях высоких процентных ставок. По оценке ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики и эффектов автономных факторов общий прирост кредитования по итогам 2025 года может сложиться вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона 8-13%. "При этом участники согласились, что необходимо время, чтобы оценить устойчивость сформировавшихся тенденций на кредитном рынке. В ближайшие месяцы статистические данные по динамике кредита могут быть "зашумлены" из-за влияния сезонных факторов", - отмечается в резюме.Также согласно резюме, предварительные данные за декабрь подтверждают продолжение замедления кредитования во всех сегментах рынка."В ноябре замедление кредитования наблюдалось уже во всех сегментах рынка... Оперативные данные за декабрь подтверждают продолжение тенденций на кредитном рынке, наблюдавшихся в ноябре", - сказано в документе.Указывается, что участники обсуждения отметили, что именно конечная ставка для заемщика влияет на спрос на кредиты. И ее существенный рост за прошедший период привел к заметному охлаждению кредитной активности.Регулятор отметил, что в ноябре впервые с начала года сильно замедлился рост корпоративного кредитования. А рост розничного кредитования, охлаждение которого наблюдается уже с июля, продолжил замедляться.Кроме того, из резюме следует, что оперативные индикаторы не указывают на значимое ухудшение качества кредитного портфеля банков."Участники отметили, что оперативные индикаторы не указывают на значимое ухудшение качества кредитного портфеля. Оно в целом остается высоким. При этом наблюдается некоторый рост количества компаний малого и среднего бизнеса, имеющих проблемы с обслуживанием долга. Появляется оперативная информация, что и более крупные компании стали чуть чаще обращаться за реструктуризацией", - говорится в резюме."Участники согласились, что необходимо продолжить тщательный мониторинг развития ситуации и анализ тенденций на кредитном рынке", - добавляется там же.

https://1prime.ru/20241228/inflyatsiya-853928280.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, финансы