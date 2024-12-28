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Режим ЧС регионального характера объявлен в восточном Крыму - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Режим ЧС регионального характера объявлен в восточном Крыму
Режим ЧС регионального характера объявлен в восточном Крыму - 28.12.2024, ПРАЙМ
Режим ЧС регионального характера объявлен в восточном Крыму
Режим ЧС регионального характера на фоне разлива мазута в Керченском проливе объявлен в пределах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова. Об... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T13:25+0300
2024-12-28T13:25+0300
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Режим ЧС регионального характера на фоне разлива мазута в Керченском проливе объявлен в пределах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова. Об этом сказано в указе главы республики."Отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь Республики Крым и Ленинский район Республики Крым, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера", - отмечается в указе.Границы зоны чрезвычайной ситуации определены в пределах Керчи и Ленинского района.Два танкера – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" – потерпели крушение 15 декабря, в результате чего 27 моряков были эвакуированы, а один погиб. Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море.В связи с этим на Кубани был введен федеральный режим чрезвычайной ситуации, ведется работа со спасателями и волонтерами для очистки загрязненного грунта на берегу и устранения нефтеводяной смеси из акватории с использованием сорбента. Кроме того, в регионе действуют центры по спасению пострадавших от мазута птиц.
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крым, россия, мазут
Происшествия, КРЫМ, РОССИЯ, МАЗУТ
13:25 28.12.2024
 
Режим ЧС регионального характера объявлен в восточном Крыму

Режим ЧС регионального характера объявлен в восточном Крыму из-за разлива мазута

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРежим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов
Режим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Режим ЧС регионального характера на фоне разлива мазута в Керченском проливе объявлен в пределах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова. Об этом сказано в указе главы республики.
"Отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь Республики Крым и Ленинский район Республики Крым, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера", - отмечается в указе.
Границы зоны чрезвычайной ситуации определены в пределах Керчи и Ленинского района.
Два танкера – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" – потерпели крушение 15 декабря, в результате чего 27 моряков были эвакуированы, а один погиб. Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море.
В связи с этим на Кубани был введен федеральный режим чрезвычайной ситуации, ведется работа со спасателями и волонтерами для очистки загрязненного грунта на берегу и устранения нефтеводяной смеси из акватории с использованием сорбента. Кроме того, в регионе действуют центры по спасению пострадавших от мазута птиц.
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