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В России утвердили тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
В России утвердили тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов - 28.12.2024, ПРАЙМ
В России утвердили тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Правительство России установило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов в 2025 году в размере 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T16:32+0300
2024-12-28T16:32+0300
2024-12-28T16:32+0300
экономика
россия
правительство рф
квота на экспорт лома черных металлов
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России установило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов в 2025 году в размере 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина. Речь идет об экспорте за пределы Евразийского экономического союза, соответствующее постановление подписано. "Квота будут действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года, а ее объем составит 1,5 миллиона тонн. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну", - говорится в сообщении. Решение даст возможность обеспечить стратегическим сырьем отечественные предприятия металлургической отрасли, добавили в правительстве.
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россия, правительство рф, квота на экспорт лома черных металлов
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, квота на экспорт лома черных металлов
В России утвердили тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Кабмин РФ утвердил тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России установило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов в 2025 году в размере 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина.
Речь идет об экспорте за пределы Евразийского экономического союза, соответствующее постановление подписано.
"Квота будут действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года, а ее объем составит 1,5 миллиона тонн. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну", - говорится в сообщении.
Решение даст возможность обеспечить стратегическим сырьем отечественные предприятия металлургической отрасли, добавили в правительстве.
Эксперт ожидает снижения стоимости лития в мире на 5-10 процентов