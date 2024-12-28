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В России утвердили тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

В России утвердили тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов - 28.12.2024, ПРАЙМ

В России утвердили тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Правительство России установило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов в 2025 году в размере 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T16:32+0300

2024-12-28T16:32+0300

2024-12-28T16:32+0300

экономика

россия

правительство рф

квота на экспорт лома черных металлов

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России установило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов в 2025 году в размере 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина. Речь идет об экспорте за пределы Евразийского экономического союза, соответствующее постановление подписано. "Квота будут действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года, а ее объем составит 1,5 миллиона тонн. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну", - говорится в сообщении. Решение даст возможность обеспечить стратегическим сырьем отечественные предприятия металлургической отрасли, добавили в правительстве.

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россия, правительство рф, квота на экспорт лома черных металлов