Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России утвердили тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/kvota-853934700.html
В России утвердили тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
В России утвердили тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов - 28.12.2024, ПРАЙМ
В России утвердили тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Правительство России установило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов в 2025 году в размере 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T16:32+0300
2024-12-28T16:32+0300
экономика
россия
правительство рф
квота на экспорт лома черных металлов
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/74/777997439_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7702ba902c1cce7031067ef6a80f145a.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России установило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов в 2025 году в размере 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина. Речь идет об экспорте за пределы Евразийского экономического союза, соответствующее постановление подписано. "Квота будут действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года, а ее объем составит 1,5 миллиона тонн. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну", - говорится в сообщении. Решение даст возможность обеспечить стратегическим сырьем отечественные предприятия металлургической отрасли, добавили в правительстве.
https://1prime.ru/20241228/litiy-853931285.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/74/777997439_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2c1fe6ad0f172f948b6deff9e5f85249.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, правительство рф, квота на экспорт лома черных металлов
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, квота на экспорт лома черных металлов
16:32 28.12.2024
 
В России утвердили тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Кабмин РФ утвердил тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

© fotolia.com / motorradcbrПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© fotolia.com / motorradcbr
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России установило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов в 2025 году в размере 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина.
Речь идет об экспорте за пределы Евразийского экономического союза, соответствующее постановление подписано.
"Квота будут действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года, а ее объем составит 1,5 миллиона тонн. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну", - говорится в сообщении.
Решение даст возможность обеспечить стратегическим сырьем отечественные предприятия металлургической отрасли, добавили в правительстве.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
Эксперт ожидает снижения стоимости лития в мире на 5-10 процентов
14:55
 
ЭкономикаРОССИЯПравительство РФквота на экспорт лома черных металлов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала