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Кабмин утвердил квоты беспошлинного вывоза зерна из новых регионов

Кабмин утвердил квоты беспошлинного вывоза зерна из новых регионов - 28.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин утвердил квоты беспошлинного вывоза зерна из новых регионов

Российский кабмин утвердил квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых регионов в 2025 году, сообщила пресс-служба правительства... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T09:49+0300

2024-12-28T09:49+0300

2024-12-28T09:49+0300

экономика

россия

правительство

квоты

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский кабмин утвердил квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых регионов в 2025 году, сообщила пресс-служба правительства в субботу. "Правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота", - говорится в сообщении. В кабмине уточнили, что квота на экспорт зерновых культур (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза) из новых регионов составит почти 2 миллиона тонн. Квота на беспошлинный вывоз подсолнечного масла и шрота установлена для Запорожской области и составит для подсолнечного масла 25 тысяч тонн, для шрота - 35 тысяч тонн. "Квоты будут действовать до 31 декабря 2025 года", - добавили в пресс-службе правительства.

https://1prime.ru/20241223/zerno-853811815.html

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россия, правительство, квоты