Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин утвердил квоты беспошлинного вывоза зерна из новых регионов - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/kvoty-853921545.html
Кабмин утвердил квоты беспошлинного вывоза зерна из новых регионов
Кабмин утвердил квоты беспошлинного вывоза зерна из новых регионов - 28.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердил квоты беспошлинного вывоза зерна из новых регионов
Российский кабмин утвердил квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых регионов в 2025 году, сообщила пресс-служба правительства... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T09:49+0300
2024-12-28T09:49+0300
экономика
россия
правительство
квоты
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/26/841472609_0:0:3280:1845_1920x0_80_0_0_1d85bd4c5ba1491585fac0c75e9bc470.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский кабмин утвердил квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых регионов в 2025 году, сообщила пресс-служба правительства в субботу. "Правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота", - говорится в сообщении. В кабмине уточнили, что квота на экспорт зерновых культур (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза) из новых регионов составит почти 2 миллиона тонн. Квота на беспошлинный вывоз подсолнечного масла и шрота установлена для Запорожской области и составит для подсолнечного масла 25 тысяч тонн, для шрота - 35 тысяч тонн. "Квоты будут действовать до 31 декабря 2025 года", - добавили в пресс-службе правительства.
https://1prime.ru/20241223/zerno-853811815.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/26/841472609_549:0:3280:2048_1920x0_80_0_0_5389cbcc67f72b3640ed8a526049ce2e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, правительство, квоты
Экономика, РОССИЯ, правительство, квоты
09:49 28.12.2024
 
Кабмин утвердил квоты беспошлинного вывоза зерна из новых регионов

Кабмин утвердил квоты беспошлинного вывоза зерновых из новых регионов России

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский кабмин утвердил квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых регионов в 2025 году, сообщила пресс-служба правительства в субботу.
"Правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота", - говорится в сообщении.
В кабмине уточнили, что квота на экспорт зерновых культур (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза) из новых регионов составит почти 2 миллиона тонн. Квота на беспошлинный вывоз подсолнечного масла и шрота установлена для Запорожской области и составит для подсолнечного масла 25 тысяч тонн, для шрота - 35 тысяч тонн.
"Квоты будут действовать до 31 декабря 2025 года", - добавили в пресс-службе правительства.
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
В России ожидают экспорт зерна в 2025 году на уровне 45 миллионов тонн
23 декабря, 19:33
 
ЭкономикаРОССИЯправительствоквоты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала