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В ГД хотят закрепить законодательно список стратегически значимых лекарств
В ГД хотят закрепить законодательно список стратегически значимых лекарств - 28.12.2024, ПРАЙМ
В ГД хотят закрепить законодательно список стратегически значимых лекарств
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве РФ перечня стратегически значимых лекарственных средств, а также о наделении... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T20:07+0300
2024-12-28T20:07+0300
2024-12-28T20:07+0300
россия
госдума
лекарства
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве РФ перечня стратегически значимых лекарственных средств, а также о наделении кабмина РФ полномочием по его утверждению, законопроект доступен в думской базе данных. "Проектом федерального закона предлагается законодательно закрепить понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств (далее - C3ЛС), а так же наделить правительство Российской Федерации полномочием по утверждению перечня СЗЛС, порядка и критериев его формирования", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что законопроект подготовлен в рамках исполнения плана мероприятий по реализации стратегии развития фармацевтической промышленности РФ до 2030 года, утвержденного распоряжением правительства РФ в целях совершенствования развития здравоохранения в части обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами. "Предлагаемые изменения благоприятно отразятся на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку направлены на обеспечение стабильного востребованного производства лекарственных препаратов, включенных в перечень СЗЛС, что в свою очередь должно гарантировать стабильность наличия рабочих мест на указанных производствах и социальных гарантий", - уточняется в документе.
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россия, госдума, лекарства
РОССИЯ, Госдума, лекарства
В ГД хотят закрепить законодательно список стратегически значимых лекарств
В ГД внесли проект о закреплении законом перечня стратегически значимых лекарств
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве РФ перечня стратегически значимых лекарственных средств, а также о наделении кабмина РФ полномочием по его утверждению, законопроект доступен в думской базе данных.
"Проектом федерального закона предлагается законодательно закрепить понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств (далее - C3ЛС), а так же наделить правительство Российской Федерации полномочием по утверждению перечня СЗЛС, порядка и критериев его формирования", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней отмечается, что законопроект подготовлен в рамках исполнения плана мероприятий по реализации стратегии развития фармацевтической промышленности РФ до 2030 года, утвержденного распоряжением правительства РФ в целях совершенствования развития здравоохранения в части обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами.
"Предлагаемые изменения благоприятно отразятся на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку направлены на обеспечение стабильного востребованного производства лекарственных препаратов, включенных в перечень СЗЛС, что в свою очередь должно гарантировать стабильность наличия рабочих мест на указанных производствах и социальных гарантий", - уточняется в документе.
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