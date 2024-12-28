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Эксперт ожидает снижения стоимости лития в мире на 5-10 процентов

Эксперт ожидает снижения стоимости лития в мире на 5-10 процентов - 28.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт ожидает снижения стоимости лития в мире на 5-10 процентов

Стоимость лития на мировом рынке упадет на 5-10% на фоне запуска крупного завода в Мали, но цены поднимутся в течение нескольких месяцев, такое мнение высказал... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T14:55+0300

2024-12-28T14:55+0300

2024-12-28T14:55+0300

экономика

литий

мали

металлы

промышленность

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Стоимость лития на мировом рынке упадет на 5-10% на фоне запуска крупного завода в Мали, но цены поднимутся в течение нескольких месяцев, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее в декабре крупнейшая китайская компания-производитель лития Ganfeng Lithium завершила строительство завода в Мали, он будет ежегодно перерабатывать до 1 миллиона тонн лития, написало издание South China Morning Post. Рудник считается одним из крупнейших месторождений соответствующего сырья в мире, он, по оценкам, может эксплуатироваться более 23 лет, за это время из него добудут 15,6 миллиона тонн концентрата сподумена. "Запуск такого крупного предприятия может вызвать очередное снижение цен на литий на мировом рынке. Примерно на 5-10%, однако ценам уже по большому счёту и падать-то некуда, поскольку ряд производителей этого цветного металла объявили о планировании снижения его выпуска... Если запустят, цены упадут на какое-то время, но ненадолго, они поднимутся в течение нескольких месяцев", - предсказал последствиях запуска завода в Мали Хазанов. Литий - основное сырье для аккумуляторов, спрос на которые заметно растет из-за электрификации транспорта по всему миру. Кроме того, литий используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и других сферах. По данным торгов Лондонской биржи металлов (LME), на 28 декабря стоимость фьючерса на гидроксид лития с поставкой через два месяца составляет 10 925 долларов за тонну.

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литий, мали, металлы, промышленность