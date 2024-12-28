Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт ожидает снижения стоимости лития в мире на 5-10 процентов - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/litiy-853931285.html
Эксперт ожидает снижения стоимости лития в мире на 5-10 процентов
Эксперт ожидает снижения стоимости лития в мире на 5-10 процентов - 28.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт ожидает снижения стоимости лития в мире на 5-10 процентов
Стоимость лития на мировом рынке упадет на 5-10% на фоне запуска крупного завода в Мали, но цены поднимутся в течение нескольких месяцев, такое мнение высказал... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:55+0300
2024-12-28T14:55+0300
экономика
литий
мали
металлы
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Стоимость лития на мировом рынке упадет на 5-10% на фоне запуска крупного завода в Мали, но цены поднимутся в течение нескольких месяцев, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее в декабре крупнейшая китайская компания-производитель лития Ganfeng Lithium завершила строительство завода в Мали, он будет ежегодно перерабатывать до 1 миллиона тонн лития, написало издание South China Morning Post. Рудник считается одним из крупнейших месторождений соответствующего сырья в мире, он, по оценкам, может эксплуатироваться более 23 лет, за это время из него добудут 15,6 миллиона тонн концентрата сподумена. "Запуск такого крупного предприятия может вызвать очередное снижение цен на литий на мировом рынке. Примерно на 5-10%, однако ценам уже по большому счёту и падать-то некуда, поскольку ряд производителей этого цветного металла объявили о планировании снижения его выпуска... Если запустят, цены упадут на какое-то время, но ненадолго, они поднимутся в течение нескольких месяцев", - предсказал последствиях запуска завода в Мали Хазанов. Литий - основное сырье для аккумуляторов, спрос на которые заметно растет из-за электрификации транспорта по всему миру. Кроме того, литий используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и других сферах. По данным торгов Лондонской биржи металлов (LME), на 28 декабря стоимость фьючерса на гидроксид лития с поставкой через два месяца составляет 10 925 долларов за тонну.
https://1prime.ru/20241226/zoloto-853883750.html
мали
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_d0c1dc2590fe0e095c9643d7838c5225.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
литий, мали, металлы, промышленность
Экономика, литий, МАЛИ, металлы, Промышленность
14:55 28.12.2024
 
Эксперт ожидает снижения стоимости лития в мире на 5-10 процентов

Эксперт Хазанов: цена лития в мире снизится на 5-10% после запуска завода в Мали

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© fotolia.com / Rido
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Стоимость лития на мировом рынке упадет на 5-10% на фоне запуска крупного завода в Мали, но цены поднимутся в течение нескольких месяцев, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Ранее в декабре крупнейшая китайская компания-производитель лития Ganfeng Lithium завершила строительство завода в Мали, он будет ежегодно перерабатывать до 1 миллиона тонн лития, написало издание South China Morning Post. Рудник считается одним из крупнейших месторождений соответствующего сырья в мире, он, по оценкам, может эксплуатироваться более 23 лет, за это время из него добудут 15,6 миллиона тонн концентрата сподумена.
"Запуск такого крупного предприятия может вызвать очередное снижение цен на литий на мировом рынке. Примерно на 5-10%, однако ценам уже по большому счёту и падать-то некуда, поскольку ряд производителей этого цветного металла объявили о планировании снижения его выпуска... Если запустят, цены упадут на какое-то время, но ненадолго, они поднимутся в течение нескольких месяцев", - предсказал последствиях запуска завода в Мали Хазанов.
Литий - основное сырье для аккумуляторов, спрос на которые заметно растет из-за электрификации транспорта по всему миру. Кроме того, литий используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и других сферах.
По данным торгов Лондонской биржи металлов (LME), на 28 декабря стоимость фьючерса на гидроксид лития с поставкой через два месяца составляет 10 925 долларов за тонну.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
В России спрогнозировали рост добычи золота по итогам 2024 года
26 декабря, 15:04
 
ЭкономикалитийМАЛИметаллыПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала