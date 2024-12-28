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Доверие французов к Макрону упало до минимума со времен "желтых жилетов"
Доверие французов к Макрону упало до минимума со времен "желтых жилетов" - 28.12.2024, ПРАЙМ
Доверие французов к Макрону упало до минимума со времен "желтых жилетов"
Уровень доверия французов к президенту страны Эммануэлю Макрону упал до минимума со времен волнений во время протестов "желтых жилетов", сообщает... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T17:02+0300
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2024-12-28T17:02+0300
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ПАРИЖ, 28 дек - ПРАЙМ. Уровень доверия французов к президенту страны Эммануэлю Макрону упал до минимума со времен волнений во время протестов "желтых жилетов", сообщает исследовательская компания Toluna Harris Interactive, ссылаясь на результаты проведенного ей для телеканала LCI опроса. "Уровень доверия к президенту республики не перестает снижаться с сентября (-5) и достигает самого низкого уровня с декабря 2018 года - периода напряженности, связанного с движением "желтых жилетов"", - говорится в публикации компании. Согласно ее данным, на сегодняшний день уровень доверия Макрону составляет 32%. На момент начала движения "желтых жилетов" этот показатель составлял 31%. Отмечается, что по степени недоверия президенту "совсем не доверяют" 42% населения. Особенно это проявилось в возрастной вилке от 50 до 64 лет. Только в этой группе абсолютное большинство (51%) "совсем не доверяет" Макрону, также среди них рост недоверия (+18 п.п.) по сравнению с прошлыми опросами оказался самым значительным. Кроме того, доверие к президенту упало и среди его избирателей с 93% после полугода его избрания до нынешних 71%. Среди причин роста недоверия голосовавшие за Макрона указывают на ощущение, что у него нет ясной стратегии по будущему Франции. По их мнению, это подтверждают "непонятные решения", как роспуск парламента летом. Респонденты также считают, что французский лидер "слишком изолировался от французов", также высказываются "сомнения о его восприятии реальной ситуации". Опрос проводился по репрезентативной выборке с 24 по 26 декабря среди 1104 французов старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет от 1,4 до 3,1 п.п.
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франция, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
Доверие французов к Макрону упало до минимума со времен "желтых жилетов"
Опрос показал падение доверия французов к Макрону до минимума со времен "желтых жилетов"
ПАРИЖ, 28 дек - ПРАЙМ. Уровень доверия французов к президенту страны Эммануэлю Макрону упал до минимума со времен волнений во время протестов "желтых жилетов", сообщает исследовательская компания Toluna Harris Interactive, ссылаясь на результаты проведенного ей для телеканала LCI опроса.
"Уровень доверия к президенту республики не перестает снижаться с сентября (-5) и достигает самого низкого уровня с декабря 2018 года - периода напряженности, связанного с движением "желтых жилетов"", - говорится в публикации компании.
Согласно ее данным, на сегодняшний день уровень доверия Макрону составляет 32%. На момент начала движения "желтых жилетов" этот показатель составлял 31%.
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Отмечается, что по степени недоверия президенту "совсем не доверяют" 42% населения. Особенно это проявилось в возрастной вилке от 50 до 64 лет. Только в этой группе абсолютное большинство (51%) "совсем не доверяет" Макрону, также среди них рост недоверия (+18 п.п.) по сравнению с прошлыми опросами оказался самым значительным.
Кроме того, доверие к президенту упало и среди его избирателей с 93% после полугода его избрания до нынешних 71%. Среди причин роста недоверия голосовавшие за Макрона указывают на ощущение, что у него нет ясной стратегии по будущему Франции. По их мнению, это подтверждают "непонятные решения", как роспуск парламента летом. Респонденты также считают, что французский лидер "слишком изолировался от французов", также высказываются "сомнения о его восприятии реальной ситуации".
Опрос проводился по репрезентативной выборке с 24 по 26 декабря среди 1104 французов старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет от 1,4 до 3,1 п.п.