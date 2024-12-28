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СМИ: Минтранс внедрит новую программу обеспечения безопасности в авиации

СМИ: Минтранс внедрит новую программу обеспечения безопасности в авиации - 28.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: Минтранс внедрит новую программу обеспечения безопасности в авиации

Минтранс РФ с марта 2025 года внедрит новую программу обеспечения безопасности на воздушном транспорте, экипажи самолетов обучат противодействию дебоширам и... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T00:58+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Минтранс РФ с марта 2025 года внедрит новую программу обеспечения безопасности на воздушном транспорте, экипажи самолетов обучат противодействию дебоширам и террористическим угрозам, пишут "Известия" со ссылкой на проект приказа министерства. "Экипажи авиакомпаний и специалистов аэропортов обучат под новые угрозы транспортной безопасности. Минтранс с марта 2025 года внедрит новую программу в авиации, выяснили "Известия". Будут реформированы специальные силы по ее защите, а экипажи самолетов обучат противодействию террористическим угрозам и авиадебоширам. Кроме того, планируют создать единую информационную систему для взаимодействия различных служб", - говорится в публикации. Отмечается, что программа "должна приблизить российскую инфраструктуру к стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и отражать требования международных договоров РФ в области защиты гражданской авиации". "Известия" уточняют, что перестройка сил авиабезопасности стала возможной после вступления в силу изменений от 3 апреля 2023 года в закон "О транспортной безопасности", которые теперь подменяют некоторые главы Воздушного кодекса, программа Минтранса позволит уточнить юридические приоритеты между ними.

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