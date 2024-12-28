Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Минтранс внедрит новую программу обеспечения безопасности в авиации - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241228/mintrans-853918614.html
СМИ: Минтранс внедрит новую программу обеспечения безопасности в авиации
СМИ: Минтранс внедрит новую программу обеспечения безопасности в авиации - 28.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: Минтранс внедрит новую программу обеспечения безопасности в авиации
Минтранс РФ с марта 2025 года внедрит новую программу обеспечения безопасности на воздушном транспорте, экипажи самолетов обучат противодействию дебоширам и... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T00:58+0300
2024-12-28T00:58+0300
бизнес
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853918614.jpg?1735336723
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Минтранс РФ с марта 2025 года внедрит новую программу обеспечения безопасности на воздушном транспорте, экипажи самолетов обучат противодействию дебоширам и террористическим угрозам, пишут "Известия" со ссылкой на проект приказа министерства. "Экипажи авиакомпаний и специалистов аэропортов обучат под новые угрозы транспортной безопасности. Минтранс с марта 2025 года внедрит новую программу в авиации, выяснили "Известия". Будут реформированы специальные силы по ее защите, а экипажи самолетов обучат противодействию террористическим угрозам и авиадебоширам. Кроме того, планируют создать единую информационную систему для взаимодействия различных служб", - говорится в публикации. Отмечается, что программа "должна приблизить российскую инфраструктуру к стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и отражать требования международных договоров РФ в области защиты гражданской авиации". "Известия" уточняют, что перестройка сил авиабезопасности стала возможной после вступления в силу изменений от 3 апреля 2023 года в закон "О транспортной безопасности", которые теперь подменяют некоторые главы Воздушного кодекса, программа Минтранса позволит уточнить юридические приоритеты между ними.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, москва
Бизнес, РФ, МОСКВА
00:58 28.12.2024
 
СМИ: Минтранс внедрит новую программу обеспечения безопасности в авиации

"Известия": Минтранс с марта 2025 года внедрит новую программу обеспечения безопасности

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Минтранс РФ с марта 2025 года внедрит новую программу обеспечения безопасности на воздушном транспорте, экипажи самолетов обучат противодействию дебоширам и террористическим угрозам, пишут "Известия" со ссылкой на проект приказа министерства.
"Экипажи авиакомпаний и специалистов аэропортов обучат под новые угрозы транспортной безопасности. Минтранс с марта 2025 года внедрит новую программу в авиации, выяснили "Известия". Будут реформированы специальные силы по ее защите, а экипажи самолетов обучат противодействию террористическим угрозам и авиадебоширам. Кроме того, планируют создать единую информационную систему для взаимодействия различных служб", - говорится в публикации.
Отмечается, что программа "должна приблизить российскую инфраструктуру к стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и отражать требования международных договоров РФ в области защиты гражданской авиации".
"Известия" уточняют, что перестройка сил авиабезопасности стала возможной после вступления в силу изменений от 3 апреля 2023 года в закон "О транспортной безопасности", которые теперь подменяют некоторые главы Воздушного кодекса, программа Минтранса позволит уточнить юридические приоритеты между ними.
 
БизнесРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала