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Молдавия готова обратиться в суд после прекращения поставок "Газпромом"

Молдавия готова обратиться в суд после прекращения поставок "Газпромом" - 28.12.2024, ПРАЙМ

Молдавия готова обратиться в суд после прекращения поставок "Газпромом"

Кишинев готов обратиться в международный арбитраж в связи с решением "Газпрома" о прекращении поставок газа. Об этом заявил в субботу премьер-министр республики | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T18:42+0300

2024-12-28T18:42+0300

2024-12-28T18:44+0300

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КИШИНЕВ, 28 дек - ПРАЙМ. Кишинев готов обратиться в международный арбитраж в связи с решением "Газпрома" о прекращении поставок газа. Об этом заявил в субботу премьер-министр республики Дорин Речан. Ранее в субботу "Газпром" сообщил, что с 8.00 мск 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". По словам Речана, правительство Молдавии осуждает "эти репрессивные тактики и вновь заявляет, что не признает никакие якобы существующие долги, которые были опровергнуты международным аудитом".Он отметил, что кабмин Молдавии тщательно изучит возможные юридические меры, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить "национальные интересы и требовать компенсации за решения Кремля, которые наносят экономический ущерб и угрожают безопасности и благополучию граждан Республики Молдова". По словам премьера, Молдавия диверсифицировала источники поставок природного газа, чтобы уменьшить зависимость от одного поставщика. "Наша страна готова справляться с любой ситуацией, вызванной решением Кремля. Мы продолжим обеспечивать поставки газа из альтернативных источников и защищать уязвимые категории потребителей", - приводит слова Речана Telegram-канал правительства. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

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молдавия, молдовагаз, газпром