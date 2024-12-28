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В "Молдовагазе" заверили, что страна обеспечена газом до апреля

В "Молдовагазе" заверили, что страна обеспечена газом до апреля - 28.12.2024, ПРАЙМ

В "Молдовагазе" заверили, что страна обеспечена газом до апреля

Компания "Молдовагаз" законтрактовала необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат потребление Молдавии до конца марта 2025 года, заявил в субботу глава | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T18:30+0300

2024-12-28T18:30+0300

2024-12-28T18:33+0300

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КИШИНЕВ, 28 дек - ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" законтрактовала необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат потребление Молдавии до конца марта 2025 года, заявил в субботу глава предприятия Вадим Чебан. Ранее в субботу "Газпром" сообщил, что с 8.00 мск 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". "Природный газ для потребителей правого берега Днестра приобретался на региональных и европейских рынках. Следует подчеркнуть, АО "Молдовагаз" законтрактовало необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат все потребление Правобережья до конца марта 2025 года", - сообщил в своем Telegram-канале Чебан. Он отметил, что "Молдовагаз" принял к сведению решение "Газпрома" ограничить с 1 января 2025 года поставки природного газа в Молдавию до объема 0 кубометров в сутки. "Необходимо отметить, что, начиная с декабря 2022 года, весь поставляемый ПАО "Газпром" природный газ в объеме 5,7 миллиона кубометров в сути передавался АО "Молдовагаз" в приднестровский регион Республики Молдова", - пояснил он. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

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молдавия, молдовагаз, газпром, поставки газа