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Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам O'KEY - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам O'KEY
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам O'KEY - 28.12.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам O'KEY
Московская биржа проводит дискретный аукцион по депозитарным распискам люксембургской O'KEY Group S.A после роста их стоимости более чем на 20%, следует из... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T13:22+0300
2024-12-28T13:22+0300
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по депозитарным распискам люксембургской O'KEY Group S.A после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 12.49 текущая цена составила 33,61 рубля (Отклонение - 21,56%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (27,65 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.53. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. На 12.53 расписки O'KEY подскакивали в цене на 19,06%, до 32,96 рубля. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.23 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
https://1prime.ru/20241226/okey-853881896.html
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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5
4.7
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192
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россия, мосбиржа
РОССИЯ, Мосбиржа
13:22 28.12.2024
 
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам O'KEY

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим ценным бумагам O'KEY

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по депозитарным распискам люксембургской O'KEY Group S.A после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки, следует из сообщения торговой площадки.
"По состоянию на 12.49 текущая цена составила 33,61 рубля (Отклонение - 21,56%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (27,65 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.53. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении.
На 12.53 расписки O'KEY подскакивали в цене на 19,06%, до 32,96 рубля.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.23 мск.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
%Гипермаркета О'КЕЙ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
Люксембургская O'KEY Group S.A. продаст российские гипермаркеты "О'Кей"
26 декабря, 14:03
 
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