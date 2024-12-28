https://1prime.ru/20241228/mosbirzha-853927349.html

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам O'KEY

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам O'KEY - 28.12.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам O'KEY

Московская биржа проводит дискретный аукцион по депозитарным распискам люксембургской O'KEY Group S.A после роста их стоимости более чем на 20%, следует из... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T13:22+0300

2024-12-28T13:22+0300

2024-12-28T13:22+0300

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по депозитарным распискам люксембургской O'KEY Group S.A после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 12.49 текущая цена составила 33,61 рубля (Отклонение - 21,56%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (27,65 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.53. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. На 12.53 расписки O'KEY подскакивали в цене на 19,06%, до 32,96 рубля. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.23 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

https://1prime.ru/20241226/okey-853881896.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа