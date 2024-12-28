https://1prime.ru/20241228/mosbirzha-853927349.html
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам O'KEY
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам O'KEY - 28.12.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам O'KEY
Московская биржа проводит дискретный аукцион по депозитарным распискам люксембургской O'KEY Group S.A после роста их стоимости более чем на 20%, следует из... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T13:22+0300
2024-12-28T13:22+0300
2024-12-28T13:22+0300
россия
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по депозитарным распискам люксембургской O'KEY Group S.A после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 12.49 текущая цена составила 33,61 рубля (Отклонение - 21,56%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (27,65 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.53. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. На 12.53 расписки O'KEY подскакивали в цене на 19,06%, до 32,96 рубля. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.23 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
https://1prime.ru/20241226/okey-853881896.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:31:2666:2031_1920x0_80_0_0_26f0752c3f8ae4c4b86cc9048fdace92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мосбиржа
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам O'KEY
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим ценным бумагам O'KEY
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по депозитарным распискам люксембургской O'KEY Group S.A после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки, следует из сообщения торговой площадки.
"По состоянию на 12.49 текущая цена составила 33,61 рубля (Отклонение - 21,56%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (27,65 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.53. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении.
На 12.53 расписки O'KEY подскакивали в цене на 19,06%, до 32,96 рубля.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.23 мск.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
Люксембургская O'KEY Group S.A. продаст российские гипермаркеты "О'Кей"