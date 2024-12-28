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Индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 2800 пунктов - 28.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241228/mosbirzha-853944773.html
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 2800 пунктов - 28.12.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 2800 пунктов
Российский рынок акций ускорил рост: индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии поднялся выше 2 800 пунктов впервые с 16 октября, следует из данных торговой... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T23:07+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил рост: индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии поднялся выше 2 800 пунктов впервые с 16 октября, следует из данных торговой площадки.Индекс Мосбиржи к 23.04 мск растет на 1,6%, до 2801,57 пункта.
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россия, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
23:07 28.12.2024 (обновлено: 23:09 28.12.2024)
 
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 2800 п впервые с 16 октября

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил рост: индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии поднялся выше 2 800 пунктов впервые с 16 октября, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 23.04 мск растет на 1,6%, до 2801,57 пункта.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
Курс рубля снизился против юаня на Мосбирже вторую сессию подряд
Вчера, 21:12
 
ЭкономикаРОССИЯбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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