https://1prime.ru/20241228/mosbirzha-853944773.html

Индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 2800 пунктов - 28.12.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 2800 пунктов

Российский рынок акций ускорил рост: индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии поднялся выше 2 800 пунктов впервые с 16 октября, следует из данных торговой... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T23:07+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил рост: индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии поднялся выше 2 800 пунктов впервые с 16 октября, следует из данных торговой площадки.Индекс Мосбиржи к 23.04 мск растет на 1,6%, до 2801,57 пункта.

https://1prime.ru/20241228/rubl-853943493.html

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