https://1prime.ru/20241228/mosbirzha-853944773.html
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 2800 пунктов - 28.12.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 2800 пунктов
Российский рынок акций ускорил рост: индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии поднялся выше 2 800 пунктов впервые с 16 октября, следует из данных торговой... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T23:07+0300
2024-12-28T23:07+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил рост: индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии поднялся выше 2 800 пунктов впервые с 16 октября, следует из данных торговой площадки.Индекс Мосбиржи к 23.04 мск растет на 1,6%, до 2801,57 пункта.
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россия, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 2800 п впервые с 16 октября