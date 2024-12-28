https://1prime.ru/20241228/moshenniki-853923028.html
Кабмин запретил IP-телефонию для борьбы с мошенниками
Кабмин запретил IP-телефонию для борьбы с мошенниками - 28.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин запретил IP-телефонию для борьбы с мошенниками
Правительство России запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, чтобы ограничить телефонное мошенничество. Об этом говорится в... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T10:53+0300
2024-12-28T10:53+0300
2024-12-28T10:53+0300
россия
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, чтобы ограничить телефонное мошенничество. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.Согласно заявлению, в результате оптимизации лицензий на предоставление услуг связи, была исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации."Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации", — отмечается в релизе.Однако это нововведение не затронет обычных пользователей, так как для голосовых вызовов в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают связь через интернет без доступа к телефонным сетям.
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россия, правительство, мошенники
РОССИЯ, правительство, МОШЕННИКИ
Кабмин запретил IP-телефонию для борьбы с мошенниками
Правительство России запретило IP-телефонию в целях борьбы с мошенниками
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ.
Правительство России запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, чтобы ограничить телефонное мошенничество. Об этом говорится
в сообщении пресс-службы кабмина.
Согласно заявлению, в результате оптимизации лицензий на предоставление услуг связи, была исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.
"Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации", — отмечается в релизе.
Однако это нововведение не затронет обычных пользователей, так как для голосовых вызовов в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают связь через интернет без доступа к телефонным сетям.
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