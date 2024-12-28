https://1prime.ru/20241228/moshenniki-853923028.html

Кабмин запретил IP-телефонию для борьбы с мошенниками

Кабмин запретил IP-телефонию для борьбы с мошенниками - 28.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин запретил IP-телефонию для борьбы с мошенниками

Правительство России запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, чтобы ограничить телефонное мошенничество. Об этом говорится в... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T10:53+0300

2024-12-28T10:53+0300

2024-12-28T10:53+0300

россия

правительство

мошенники

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, чтобы ограничить телефонное мошенничество. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.Согласно заявлению, в результате оптимизации лицензий на предоставление услуг связи, была исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации."Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации", — отмечается в релизе.Однако это нововведение не затронет обычных пользователей, так как для голосовых вызовов в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают связь через интернет без доступа к телефонным сетям.

https://1prime.ru/20241216/moshenniki-853602234.html

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россия, правительство, мошенники