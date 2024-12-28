https://1prime.ru/20241228/natura-siberica-853940084.html

Natura Siberica назначила нового генерального директора

Natura Siberica назначила нового генерального директора - 28.12.2024, ПРАЙМ

Natura Siberica назначила нового генерального директора

Natura Siberica назначила Анну Молчанову на должность генерального директора, сообщила пресс-служба косметической компании. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T18:47+0300

2024-12-28T18:47+0300

2024-12-28T18:47+0300

экономика

natura siberica

бизнес

россия

гендиректор

https://cdnn.1prime.ru/img/83276/38/832763844_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e6325eb59fa5461b9550c9e908e332ff.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Natura Siberica назначила Анну Молчанову на должность генерального директора, сообщила пресс-служба косметической компании. "Группа компаний Natura Siberica сообщает о назначении Анны Молчановой на должность генерального директора ГК Natura Siberica. Анна входит в состав совета директоров ГК Natura Siberica с октября 2023 года, с ноября 2024 года занимала должность первого заместителя генерального директора", - говорится в сообщении. Как говорится в пресс-релизе, в должности генерального директора Молчанова сосредоточится на увеличении стоимости компании за счет разработки и реализации новой стратегии развития, включая портфельную стратегию брендов, оптимизации кросс-функционального взаимодействия и повышении качества бизнес-процессов, отдельный фокус будет сделан на "внедрении цифровых решений, работе с командой и развитии талантов внутри компании". "Сегодня фокусными задачами для группы компаний Natura Siberica являются разработка портфельной стратегии, глобальное усиление роли RnD в создании новых продуктов, развитие и укрепление научной и производственной базы. Мы продолжим работу над повышением эффективности всех процессов, чтобы оперативно реагировать на ежедневные вызовы рынка, и планируем реализовывать совместные проекты с российскими учеными для большей независимости от импорта", - отметила Молчанова. Группа компаний Natura Siberica - производитель сертифицированной органической косметики, реализующий продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи". Продукция компании представлена как в России, так и за рубежом в 95 странах мира.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

natura siberica, бизнес, россия, гендиректор