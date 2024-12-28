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Natura Siberica назначила нового генерального директора - 28.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Natura Siberica назначила нового генерального директора
Natura Siberica назначила нового генерального директора - 28.12.2024, ПРАЙМ
Natura Siberica назначила нового генерального директора
Natura Siberica назначила Анну Молчанову на должность генерального директора, сообщила пресс-служба косметической компании. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T18:47+0300
2024-12-28T18:47+0300
экономика
natura siberica
бизнес
россия
гендиректор
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Natura Siberica назначила Анну Молчанову на должность генерального директора, сообщила пресс-служба косметической компании. "Группа компаний Natura Siberica сообщает о назначении Анны Молчановой на должность генерального директора ГК Natura Siberica. Анна входит в состав совета директоров ГК Natura Siberica с октября 2023 года, с ноября 2024 года занимала должность первого заместителя генерального директора", - говорится в сообщении. Как говорится в пресс-релизе, в должности генерального директора Молчанова сосредоточится на увеличении стоимости компании за счет разработки и реализации новой стратегии развития, включая портфельную стратегию брендов, оптимизации кросс-функционального взаимодействия и повышении качества бизнес-процессов, отдельный фокус будет сделан на "внедрении цифровых решений, работе с командой и развитии талантов внутри компании". "Сегодня фокусными задачами для группы компаний Natura Siberica являются разработка портфельной стратегии, глобальное усиление роли RnD в создании новых продуктов, развитие и укрепление научной и производственной базы. Мы продолжим работу над повышением эффективности всех процессов, чтобы оперативно реагировать на ежедневные вызовы рынка, и планируем реализовывать совместные проекты с российскими учеными для большей независимости от импорта", - отметила Молчанова. Группа компаний Natura Siberica - производитель сертифицированной органической косметики, реализующий продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи". Продукция компании представлена как в России, так и за рубежом в 95 странах мира.
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natura siberica, бизнес, россия, гендиректор
Экономика, Natura Siberica, Бизнес, РОССИЯ, гендиректор
18:47 28.12.2024
 
Natura Siberica назначила нового генерального директора

Natura Siberica назначила Анну Молчанову на должность генерального директора

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкNatura Siberica
Natura Siberica - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Natura Siberica назначила Анну Молчанову на должность генерального директора, сообщила пресс-служба косметической компании.
"Группа компаний Natura Siberica сообщает о назначении Анны Молчановой на должность генерального директора ГК Natura Siberica. Анна входит в состав совета директоров ГК Natura Siberica с октября 2023 года, с ноября 2024 года занимала должность первого заместителя генерального директора", - говорится в сообщении.
Как говорится в пресс-релизе, в должности генерального директора Молчанова сосредоточится на увеличении стоимости компании за счет разработки и реализации новой стратегии развития, включая портфельную стратегию брендов, оптимизации кросс-функционального взаимодействия и повышении качества бизнес-процессов, отдельный фокус будет сделан на "внедрении цифровых решений, работе с командой и развитии талантов внутри компании".
"Сегодня фокусными задачами для группы компаний Natura Siberica являются разработка портфельной стратегии, глобальное усиление роли RnD в создании новых продуктов, развитие и укрепление научной и производственной базы. Мы продолжим работу над повышением эффективности всех процессов, чтобы оперативно реагировать на ежедневные вызовы рынка, и планируем реализовывать совместные проекты с российскими учеными для большей независимости от импорта", - отметила Молчанова.
Группа компаний Natura Siberica - производитель сертифицированной органической косметики, реализующий продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи". Продукция компании представлена как в России, так и за рубежом в 95 странах мира.
 
ЭкономикаNatura SibericaБизнесРОССИЯгендиректор
 
 
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