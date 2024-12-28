https://1prime.ru/20241228/obschepit-853941500.html
Оборот общепита в России за январь-ноябрь вырос почти на девять процентов
Оборот общепита в России за январь-ноябрь вырос почти на девять процентов - 28.12.2024, ПРАЙМ
Оборот общепита в России за январь-ноябрь вырос почти на девять процентов
Оборот предприятий общепита в РФ за январь-ноябрь 2024 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,1 триллиона рублей, говорится | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T19:10+0300
2024-12-28T19:10+0300
2024-12-28T19:10+0300
экономика
россия
росстат
общепит
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83399/27/833992745_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_c15945179362cb105cce2670d588d67a.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Оборот предприятий общепита в РФ за январь-ноябрь 2024 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,1 триллиона рублей, говорится в сообщении Росстата. "Оборот общественного питания в ноябре 2024 г. составил 305,9 млрд рублей, или 110,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре 2024 г. - 3100,8 млрд рублей, или 108,8%", - сообщает ведомство. В Росстате уточнили, что с января по ноябрь 2023 года оборот общепита составлял 2,6 триллиона рублей, а за весь 2023 год - почти 2,9 триллиона рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83399/27/833992745_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32bfedf0431abea1d9c4a68e210aaabf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росстат, общепит, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Росстат, общепит, экономика РФ
Оборот общепита в России за январь-ноябрь вырос почти на девять процентов
Росстат: оборот общепита в РФ за январь-ноябрь вырос на 8,8%
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Оборот предприятий общепита в РФ за январь-ноябрь 2024 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,1 триллиона рублей, говорится в сообщении Росстата.
"Оборот общественного питания в ноябре 2024 г. составил 305,9 млрд рублей, или 110,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре 2024 г. - 3100,8 млрд рублей, или 108,8%", - сообщает ведомство.
В Росстате уточнили, что с января по ноябрь 2023 года оборот общепита составлял 2,6 триллиона рублей, а за весь 2023 год - почти 2,9 триллиона рублей.