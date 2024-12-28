Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оборот общепита в России за январь-ноябрь вырос почти на девять процентов - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/obschepit-853941500.html
Оборот общепита в России за январь-ноябрь вырос почти на девять процентов
Оборот общепита в России за январь-ноябрь вырос почти на девять процентов - 28.12.2024, ПРАЙМ
Оборот общепита в России за январь-ноябрь вырос почти на девять процентов
Оборот предприятий общепита в РФ за январь-ноябрь 2024 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,1 триллиона рублей, говорится | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T19:10+0300
2024-12-28T19:10+0300
экономика
россия
росстат
общепит
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83399/27/833992745_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_c15945179362cb105cce2670d588d67a.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Оборот предприятий общепита в РФ за январь-ноябрь 2024 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,1 триллиона рублей, говорится в сообщении Росстата. "Оборот общественного питания в ноябре 2024 г. составил 305,9 млрд рублей, или 110,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре 2024 г. - 3100,8 млрд рублей, или 108,8%", - сообщает ведомство. В Росстате уточнили, что с января по ноябрь 2023 года оборот общепита составлял 2,6 триллиона рублей, а за весь 2023 год - почти 2,9 триллиона рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83399/27/833992745_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32bfedf0431abea1d9c4a68e210aaabf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат, общепит, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Росстат, общепит, экономика РФ
19:10 28.12.2024
 
Оборот общепита в России за январь-ноябрь вырос почти на девять процентов

Росстат: оборот общепита в РФ за январь-ноябрь вырос на 8,8%

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРесторан "Чайхона №1"
Ресторан Чайхона №1 - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Оборот предприятий общепита в РФ за январь-ноябрь 2024 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,1 триллиона рублей, говорится в сообщении Росстата.
"Оборот общественного питания в ноябре 2024 г. составил 305,9 млрд рублей, или 110,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре 2024 г. - 3100,8 млрд рублей, или 108,8%", - сообщает ведомство.
В Росстате уточнили, что с января по ноябрь 2023 года оборот общепита составлял 2,6 триллиона рублей, а за весь 2023 год - почти 2,9 триллиона рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатобщепитэкономика РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала