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Оборот общепита в России за январь-ноябрь вырос почти на девять процентов

Оборот общепита в России за январь-ноябрь вырос почти на девять процентов - 28.12.2024, ПРАЙМ

Оборот общепита в России за январь-ноябрь вырос почти на девять процентов

Оборот предприятий общепита в РФ за январь-ноябрь 2024 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,1 триллиона рублей, говорится | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T19:10+0300

2024-12-28T19:10+0300

2024-12-28T19:10+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Оборот предприятий общепита в РФ за январь-ноябрь 2024 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,1 триллиона рублей, говорится в сообщении Росстата. "Оборот общественного питания в ноябре 2024 г. составил 305,9 млрд рублей, или 110,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре 2024 г. - 3100,8 млрд рублей, или 108,8%", - сообщает ведомство. В Росстате уточнили, что с января по ноябрь 2023 года оборот общепита составлял 2,6 триллиона рублей, а за весь 2023 год - почти 2,9 триллиона рублей.

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