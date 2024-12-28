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Кабмин РФ продлил разрешение "Промомеду" выпускать аналог "Оземпика"

Кабмин РФ продлил разрешение "Промомеду" выпускать аналог "Оземпика" - 28.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин РФ продлил разрешение "Промомеду" выпускать аналог "Оземпика"

Правительство России продлило по 31 декабря 2025 года право фармацевтической компании "Промомед" выпускать аналоги препарата от диабета "Оземпик" без согласия... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T15:58+0300

2024-12-28T15:58+0300

2024-12-28T15:58+0300

экономика

россия

оземпик

"промомед"

правительство рф

фармацевтика

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило по 31 декабря 2025 года право фармацевтической компании "Промомед" выпускать аналоги препарата от диабета "Оземпик" без согласия зарубежного правообладателя, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "B соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить... "Промомед Рус" использование изобретений, охраняемых российскими патентами... принадлежащими компании "НОВО НОРДИСК А/С" (DK), по 31 декабря 2025 года включительно без согласия компании "НОВО НОРДИСК А/С" (DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе. Кабмин РФ в конце 2023 года дал разрешение фармацевтическим компаниям "Промомед" и "Герофарм "на выпуск аналога "Оземпика", оно действует по 31 декабря 2024 года. Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о прекращении поставок на территорию России, зарубежный препарат был доступен для пациентов до декабря 2023 года.

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россия, оземпик, "промомед", правительство рф, фармацевтика