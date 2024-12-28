Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин РФ продлил разрешение "Промомеду" выпускать аналог "Оземпика" - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/ozempik-853932742.html
Кабмин РФ продлил разрешение "Промомеду" выпускать аналог "Оземпика"
Кабмин РФ продлил разрешение "Промомеду" выпускать аналог "Оземпика" - 28.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин РФ продлил разрешение "Промомеду" выпускать аналог "Оземпика"
Правительство России продлило по 31 декабря 2025 года право фармацевтической компании "Промомед" выпускать аналоги препарата от диабета "Оземпик" без согласия... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T15:58+0300
2024-12-28T15:58+0300
экономика
россия
оземпик
"промомед"
правительство рф
фармацевтика
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_f42b6ff0f7626ed583bdca640ce5aa5d.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило по 31 декабря 2025 года право фармацевтической компании "Промомед" выпускать аналоги препарата от диабета "Оземпик" без согласия зарубежного правообладателя, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "B соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить... "Промомед Рус" использование изобретений, охраняемых российскими патентами... принадлежащими компании "НОВО НОРДИСК А/С" (DK), по 31 декабря 2025 года включительно без согласия компании "НОВО НОРДИСК А/С" (DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе. Кабмин РФ в конце 2023 года дал разрешение фармацевтическим компаниям "Промомед" и "Герофарм "на выпуск аналога "Оземпика", оно действует по 31 декабря 2024 года. Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о прекращении поставок на территорию России, зарубежный препарат был доступен для пациентов до декабря 2023 года.
https://1prime.ru/20241225/kabmin--853845382.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_9a268e1702a217aed43cf2494c96fb20.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оземпик, "промомед", правительство рф, фармацевтика
Экономика, РОССИЯ, Оземпик, "Промомед", Правительство РФ, Фармацевтика
15:58 28.12.2024
 
Кабмин РФ продлил разрешение "Промомеду" выпускать аналог "Оземпика"

Кабмин РФ продлил на 2025 год разрешение "Промомеду" выпускать аналог "Оземпика"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило по 31 декабря 2025 года право фармацевтической компании "Промомед" выпускать аналоги препарата от диабета "Оземпик" без согласия зарубежного правообладателя, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"B соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить... "Промомед Рус" использование изобретений, охраняемых российскими патентами... принадлежащими компании "НОВО НОРДИСК А/С" (DK), по 31 декабря 2025 года включительно без согласия компании "НОВО НОРДИСК А/С" (DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе.
Кабмин РФ в конце 2023 года дал разрешение фармацевтическим компаниям "Промомед" и "Герофарм "на выпуск аналога "Оземпика", оно действует по 31 декабря 2024 года.
Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о прекращении поставок на территорию России, зарубежный препарат был доступен для пациентов до декабря 2023 года.
В физико-химической лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации отдельных лекарств
25 декабря, 10:11
 
ЭкономикаРОССИЯОземпик"Промомед"Правительство РФФармацевтика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала