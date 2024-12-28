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В России проиндексируют страховые пенсии в феврале, сообщил Минтруд
В России проиндексируют страховые пенсии в феврале, сообщил Минтруд - 28.12.2024, ПРАЙМ
В России проиндексируют страховые пенсии в феврале, сообщил Минтруд
Страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T19:56+0300
2024-12-28T19:56+0300
2024-12-28T20:05+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. Отмечается, что в феврале пенсии будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года. При этом с 1 января все страховые пенсии, как для неработающих, так и для работающих пенсионеров, как и планировалось вырастут на 7,3%, сказано в сообщении. По словам главы Минтруда Антона Котякова, которые переданы в сообщении, после оценки Росстатом фактической инфляции за год в середине января будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня. То есть в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь. По данным Минтруда, дополнительная индексация пенсий затронет порядка 37 миллионов человек.
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россия, минтруд, пенсии, индексация пенсий
РОССИЯ, Минтруд, Пенсии, индексация пенсий
В России проиндексируют страховые пенсии в феврале, сообщил Минтруд
Минтруд: страховые пенсии вырастут до уровня фактической инфляции в феврале
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Отмечается, что в феврале пенсии будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года. При этом с 1 января все страховые пенсии, как для неработающих, так и для работающих пенсионеров, как и планировалось вырастут на 7,3%, сказано в сообщении.
По словам главы Минтруда Антона Котякова, которые переданы в сообщении, после оценки Росстатом фактической инфляции за год в середине января будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня. То есть в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.
По данным Минтруда, дополнительная индексация пенсий затронет порядка 37 миллионов человек.
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