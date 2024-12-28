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В Кремле прокомментировали возможность дальнейших контактов Путина и Шольца

В Кремле прокомментировали возможность дальнейших контактов Путина и Шольца - 28.12.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали возможность дальнейших контактов Путина и Шольца

Планов по контактам президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T12:43+0300

2024-12-28T12:43+0300

2024-12-28T12:43+0300

россия

германия

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Планов по контактам президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопросы, осуществляется ли подготовка к разговору двух руководителей, последовали ли те или иные сигналы из Берлина и планируются ли в предстоящие праздники переговоры по урегулированию кризиса вокруг Украины.Шольц ранее в пятницу в интервью порталу T-Online сообщил, что мог бы провести новый разговор с Путиным. "Нет, никаких планов нет. Ни первого, ни второго, ни третьего", - сообщил Песков.Телефонный разговор Путина и Шольца, первый со 2 декабря 2022 года, прошел 15 ноября по инициативе немецкой стороны. Темами беседы были Украина, ситуация на Ближнем Востоке, а также двусторонние отношения. Путин, упоминая разговор, сообщил журналистам, что его участники обменялись мнениями, однако в итоге каждый остался при своем.

https://1prime.ru/20241204/sholts-853328977.html

германия

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россия, германия, владимир путин, олаф шольц