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В Кремле прокомментировали возможность дальнейших контактов Путина и Шольца - 28.12.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали возможность дальнейших контактов Путина и Шольца
В Кремле прокомментировали возможность дальнейших контактов Путина и Шольца - 28.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возможность дальнейших контактов Путина и Шольца
Планов по контактам президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T12:43+0300
2024-12-28T12:43+0300
россия
германия
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Планов по контактам президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопросы, осуществляется ли подготовка к разговору двух руководителей, последовали ли те или иные сигналы из Берлина и планируются ли в предстоящие праздники переговоры по урегулированию кризиса вокруг Украины.Шольц ранее в пятницу в интервью порталу T-Online сообщил, что мог бы провести новый разговор с Путиным. "Нет, никаких планов нет. Ни первого, ни второго, ни третьего", - сообщил Песков.Телефонный разговор Путина и Шольца, первый со 2 декабря 2022 года, прошел 15 ноября по инициативе немецкой стороны. Темами беседы были Украина, ситуация на Ближнем Востоке, а также двусторонние отношения. Путин, упоминая разговор, сообщил журналистам, что его участники обменялись мнениями, однако в итоге каждый остался при своем.
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россия, германия, владимир путин, олаф шольц
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Олаф Шольц
12:43 28.12.2024
 
В Кремле прокомментировали возможность дальнейших контактов Путина и Шольца

Песков: дальнейших планов по контактам Путина и Шольца нет

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Планов по контактам президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля ответил на вопросы, осуществляется ли подготовка к разговору двух руководителей, последовали ли те или иные сигналы из Берлина и планируются ли в предстоящие праздники переговоры по урегулированию кризиса вокруг Украины.
Шольц ранее в пятницу в интервью порталу T-Online сообщил, что мог бы провести новый разговор с Путиным.
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"Нет, никаких планов нет. Ни первого, ни второго, ни третьего", - сообщил Песков.
Телефонный разговор Путина и Шольца, первый со 2 декабря 2022 года, прошел 15 ноября по инициативе немецкой стороны. Темами беседы были Украина, ситуация на Ближнем Востоке, а также двусторонние отношения. Путин, упоминая разговор, сообщил журналистам, что его участники обменялись мнениями, однако в итоге каждый остался при своем.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯВладимир ПутинОлаф Шольц
 
 
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