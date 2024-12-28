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Песков оценил перспективы развития событий в мире - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Песков оценил перспективы развития событий в мире
Песков оценил перспективы развития событий в мире - 28.12.2024, ПРАЙМ
Песков оценил перспективы развития событий в мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что развитие событий на планете не обещает особого спокойствия в наступающем 2025 году. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T12:47+0300
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дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что развитие событий на планете не обещает особого спокойствия в наступающем 2025 году.Представитель Кремля в беседе с журналистами поздравил их с наступающим Новым годом и поделился своим мнением по поводу того, что ждать от следующего года."Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Естественно пожелать, чтобы он был лучше года уходящего, спокойнее. Хотя, конечно, развитие событий в мире особого спокойствия не обещает", - подчеркнул Песков.
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дмитрий песков, россия
Дмитрий Песков, РОССИЯ
12:47 28.12.2024
 
Песков оценил перспективы развития событий в мире

Песков: развитие событий в мире сейчас спокойствия не обещает

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что развитие событий на планете не обещает особого спокойствия в наступающем 2025 году.
Представитель Кремля в беседе с журналистами поздравил их с наступающим Новым годом и поделился своим мнением по поводу того, что ждать от следующего года.
"Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Естественно пожелать, чтобы он был лучше года уходящего, спокойнее. Хотя, конечно, развитие событий в мире особого спокойствия не обещает", - подчеркнул Песков.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
Песков оценил вероятность переговоров с Украиной
24 декабря, 12:52
 
Дмитрий ПесковРОССИЯ
 
 
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