https://1prime.ru/20241228/peskov-853926402.html

Песков оценил перспективы развития событий в мире

Песков оценил перспективы развития событий в мире - 28.12.2024, ПРАЙМ

Песков оценил перспективы развития событий в мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что развитие событий на планете не обещает особого спокойствия в наступающем 2025 году. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T12:47+0300

2024-12-28T12:47+0300

2024-12-28T12:47+0300

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что развитие событий на планете не обещает особого спокойствия в наступающем 2025 году.Представитель Кремля в беседе с журналистами поздравил их с наступающим Новым годом и поделился своим мнением по поводу того, что ждать от следующего года."Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Естественно пожелать, чтобы он был лучше года уходящего, спокойнее. Хотя, конечно, развитие событий в мире особого спокойствия не обещает", - подчеркнул Песков.

https://1prime.ru/20241224/peskov-853825481.html

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дмитрий песков, россия