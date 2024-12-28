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В Кремле рассказали о возможных площадках для переговоров с Украиной
В Кремле рассказали о возможных площадках для переговоров с Украиной - 28.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о возможных площадках для переговоров с Украиной
Страны, занимающие нейтральную позицию и ведущие диалог с Москвой и Киевом, могли бы стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T12:47+0300
2024-12-28T12:47+0300
2024-12-28T12:47+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Страны, занимающие нейтральную позицию и ведущие диалог с Москвой и Киевом, могли бы стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и, собственно, находятся в равнозначном диалоге, как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также подчеркнул, что есть страны помимо Словакии, которые также предложили выступить в роли площадки для мирных переговоров. Он заверил, что список стран, которые могут быть площадкой для переговоров, "достаточно солидный", но отметил, что главное - выйти на мирную траекторию.
https://1prime.ru/20241227/slovakiya-853916424.html
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россия, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о возможных площадках для переговоров с Украиной
Песков: площадками для переговоров с Украиной могли бы стать нейтральные страны
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Страны, занимающие нейтральную позицию и ведущие диалог с Москвой и Киевом, могли бы стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и, собственно, находятся в равнозначном диалоге, как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также подчеркнул, что есть страны помимо Словакии, которые также предложили выступить в роли площадки для мирных переговоров. Он заверил, что список стран, которые могут быть площадкой для переговоров, "достаточно солидный", но отметил, что главное - выйти на мирную траекторию.
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