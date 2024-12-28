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Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков
Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков - 28.12.2024, ПРАЙМ
Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков
Траектория мирного урегулирования на Украине пока не наблюдается из-за позиции киевского режима, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T12:54+0300
2024-12-28T12:54+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Траектория мирного урегулирования на Украине пока не наблюдается из-за позиции киевского режима, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Пока эта траектория не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.Песков подчеркнул, что российская сторона уважает миротворческие усилия разных стран на Украине.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
12:54 28.12.2024
 
Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков

Песков: траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается из-за Киева

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Траектория мирного урегулирования на Украине пока не наблюдается из-за позиции киевского режима, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Пока эта траектория не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Песков подчеркнул, что российская сторона уважает миротворческие усилия разных стран на Украине.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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