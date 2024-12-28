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Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали их семьям в Чечне
Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали их семьям в Чечне - 28.12.2024, ПРАЙМ
Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали их семьям в Чечне
Тела двух жителей Чечни, которые погибли в авиакатастрофе под Актау, передали их семьям. Шестеро пострадавших жителей республики проходят лечение в московских... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T22:18+0300
2024-12-28T22:18+0300
2024-12-28T22:18+0300
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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - ПРАЙМ. Тела двух жителей Чечни, которые погибли в авиакатастрофе под Актау, передали их семьям. Шестеро пострадавших жителей республики проходят лечение в московских больницах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой, погибших в результате недавней авиакатастрофы в городе Актау, переданы их семьям и на данный момент родственники везут их домой для захоронения. Всего на борту лайнера Azerbaijan Airlines находились восемь жителей региона, шестеро пострадавших в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях Москвы, добавил глава Чечни. Кадыров также сообщил, что все расходы на перевозку взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, по прибытии домой семьи погибших также получат от фонда дополнительную финансовую помощь. "С момента трагедии мы также находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами Республики Казахстан и принимаем все необходимые меры для помощи пострадавшим", — уточнил Кадыров. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 самолет AZAL потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Согласно первым данным Росавиации, командир воздушного судна решил уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным AZAL, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По данным посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ.Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной. По его словам, украинские БПЛА в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", который предполагает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по словам Ядрова, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Глава Росавиации отметил, что командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагали другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
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россия, чечня, рамзан кадыров, azerbaijan airlines, azal
Происшествия, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, Рамзан Кадыров, Azerbaijan Airlines, AZAL
Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали их семьям в Чечне
Кадыров: тела 2 погибших в авиакатастрофе под Актау передали их семьям в Чечне
ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - ПРАЙМ. Тела двух жителей Чечни, которые погибли в авиакатастрофе под Актау, передали их семьям. Шестеро пострадавших жителей республики проходят лечение в московских больницах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.
По его словам, тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой, погибших в результате недавней авиакатастрофы в городе Актау, переданы их семьям и на данный момент родственники везут их домой для захоронения. Всего на борту лайнера Azerbaijan Airlines находились восемь жителей региона, шестеро пострадавших в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях Москвы, добавил глава Чечни.
Кадыров также сообщил, что все расходы на перевозку взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, по прибытии домой семьи погибших также получат от фонда дополнительную финансовую помощь.
"С момента трагедии мы также находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами Республики Казахстан и принимаем все необходимые меры для помощи пострадавшим", — уточнил Кадыров.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 самолет AZAL потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Согласно первым данным Росавиации, командир воздушного судна решил уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным AZAL, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По данным посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной. По его словам, украинские БПЛА в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", который предполагает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по словам Ядрова, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Глава Росавиации отметил, что командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагали другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
Путин обсудил с Алиевым крушение пассажирского самолета AZAL