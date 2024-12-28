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"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву

"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву - 28.12.2024, ПРАЙМ

"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву

Компания "Туркменские авиалинии" c 30 декабря приостанавливает на месяц полеты из Ашхабада в Москву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика. | 28.12.2024, ПРАЙМ

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россия

полеты

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АШХАБАД, 28 дек - ПРАЙМ. Компания "Туркменские авиалинии" c 30 декабря приостанавливает на месяц полеты из Ашхабада в Москву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика."Уважаемые пассажиры! Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад в период с 30 декабря по 31 января отменены", - отмечается в заявлении.Кроме того, пассажирам будет предоставлена возможность полностью вернуть деньги за приобретенные билеты.

https://1prime.ru/20241227/avia-853901660.html

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россия, полеты