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"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву - 28.12.2024, ПРАЙМ
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"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву
"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву - 28.12.2024, ПРАЙМ
"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву
Компания "Туркменские авиалинии" c 30 декабря приостанавливает на месяц полеты из Ашхабада в Москву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика. | 28.12.2024, ПРАЙМ
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россия
полеты
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АШХАБАД, 28 дек - ПРАЙМ. Компания "Туркменские авиалинии" c 30 декабря приостанавливает на месяц полеты из Ашхабада в Москву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика."Уважаемые пассажиры! Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад в период с 30 декабря по 31 января отменены", - отмечается в заявлении.Кроме того, пассажирам будет предоставлена возможность полностью вернуть деньги за приобретенные билеты.
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россия, полеты
РОССИЯ, полеты
13:33 28.12.2024
 
"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву

"Туркменские авиалинии" с 30 декабря на месяц приостановят полеты в Москву

© Unsplash/Rudy DongСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Rudy Dong
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АШХАБАД, 28 дек - ПРАЙМ. Компания "Туркменские авиалинии" c 30 декабря приостанавливает на месяц полеты из Ашхабада в Москву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.
"Уважаемые пассажиры! Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад в период с 30 декабря по 31 января отменены", - отмечается в заявлении.
Кроме того, пассажирам будет предоставлена возможность полностью вернуть деньги за приобретенные билеты.
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