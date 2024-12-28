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В законодательстве РФ появилось понятие "бестабачная смесь для нагревания" - 28.12.2024, ПРАЙМ
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В законодательстве РФ появилось понятие "бестабачная смесь для нагревания"
В законодательстве РФ появилось понятие "бестабачная смесь для нагревания" - 28.12.2024, ПРАЙМ
В законодательстве РФ появилось понятие "бестабачная смесь для нагревания"
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит понятие "бестабачная смесь для нагревания". Документ разместили на сайте официального... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:11+0300
2024-12-28T14:11+0300
россия
законодательство
никотинсодержащие некурительные смеси
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит понятие "бестабачная смесь для нагревания". Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Инициатив по принятию данного закона выдвинул сенатор Вячеслав Тимченко в декабре прошлого года. Соответствующие изменения появились в законе "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Согласно закону, бестабачной смесью для нагревания является "вид никотинсодержащего или безникотинового изделия, представляющий собой бестабачную смесь, не сформированную в виде отдельных порций, готовую к заполнению в устройства для потребления изделий вручную, предназначенный для образования аэрозоля, получаемого путем прямого или косвенного нагревания изделий (без горения), который вдыхается потребителем при использовании изделия с устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, кальянами".
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россия, законодательство, никотинсодержащие некурительные смеси
РОССИЯ, законодательство, никотинсодержащие некурительные смеси
14:11 28.12.2024
 
В законодательстве РФ появилось понятие "бестабачная смесь для нагревания"

Путин подписал закон об установлении понятия "бестабачная смесь для нагревания"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит понятие "бестабачная смесь для нагревания". Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Инициатив по принятию данного закона выдвинул сенатор Вячеслав Тимченко в декабре прошлого года. Соответствующие изменения появились в законе "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".
Согласно закону, бестабачной смесью для нагревания является "вид никотинсодержащего или безникотинового изделия, представляющий собой бестабачную смесь, не сформированную в виде отдельных порций, готовую к заполнению в устройства для потребления изделий вручную, предназначенный для образования аэрозоля, получаемого путем прямого или косвенного нагревания изделий (без горения), который вдыхается потребителем при использовании изделия с устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, кальянами".
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РОССИЯзаконодательствоникотинсодержащие некурительные смеси
 
 
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