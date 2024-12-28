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Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится до 4346,1 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится до 4346,1 рубля за тонну - 28.12.2024, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится до 4346,1 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 1 по 7 января снизится до 4346,1 рубля за тонну, на ячмень - до 2220,1 рубля, на кукурузу - до 4366,5 рублей за | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T18:32+0300
2024-12-28T18:32+0300
2024-12-28T18:32+0300
экономика
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минсельхоз рф
поставки пшеницы
пошлина на экспорт пшеницы
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 1 по 7 января снизится до 4346,1 рубля за тонну, на ячмень - до 2220,1 рубля, на кукурузу - до 4366,5 рублей за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 240,8 доллара за тонну, на ячмень - 199,4 доллара, на кукурузу - при цене 229,9 долларов за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 25 по 31 декабря, составляет 4768,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2781,8 рубля за тонну, на кукурузу - 4804,8 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.
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россия, минсельхоз рф, поставки пшеницы, пошлина на экспорт пшеницы
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз РФ, поставки пшеницы, пошлина на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится до 4346,1 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 января снизится до 4346,1 рубля за тонну
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 1 по 7 января снизится до 4346,1 рубля за тонну, на ячмень - до 2220,1 рубля, на кукурузу - до 4366,5 рублей за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 240,8 доллара за тонну, на ячмень - 199,4 доллара, на кукурузу - при цене 229,9 долларов за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 25 по 31 декабря, составляет 4768,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2781,8 рубля за тонну, на кукурузу - 4804,8 рубля.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.
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