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Кабмин введет с 1 января пошлины на экспорт гороха, нута, чечевицы

Кабмин введет с 1 января пошлины на экспорт гороха, нута, чечевицы - 28.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин введет с 1 января пошлины на экспорт гороха, нута, чечевицы

Правительство России установило с 1 января 2025 года экспортные пошлины в размере 5% на вывоз гороха, нута и чечевицы, сообщила пресс-служба кабмина. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T09:02+0300

2024-12-28T09:02+0300

2024-12-28T09:02+0300

экономика

россия

правительство

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России установило с 1 января 2025 года экспортные пошлины в размере 5% на вывоз гороха, нута и чечевицы, сообщила пресс-служба кабмина. "С 1 января 2025 года вводятся таможенные пошлины на вывоз отдельных видов зернобобовых культур из России за пределы Евразийского экономического союза на постоянной основе… Решение касается экспорта гороха, нута и чечевицы. Ставка вывозной пошлины будет составлять 5% от таможенной стоимости", - говорится в сообщении. В кабмине напомнили, что до конца 2024 года при вывозе зернобобовых культур применяются гибкие экспортные пошлины - в зависимости от курса рубля они составляют от 4% до 7%.

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россия, правительство