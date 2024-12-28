Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин введет с 1 января пошлины на экспорт гороха, нута, чечевицы - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/poshliny-853920260.html
Кабмин введет с 1 января пошлины на экспорт гороха, нута, чечевицы
Кабмин введет с 1 января пошлины на экспорт гороха, нута, чечевицы - 28.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин введет с 1 января пошлины на экспорт гороха, нута, чечевицы
Правительство России установило с 1 января 2025 года экспортные пошлины в размере 5% на вывоз гороха, нута и чечевицы, сообщила пресс-служба кабмина. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T09:02+0300
2024-12-28T09:02+0300
экономика
россия
правительство
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_0516652248960cc45ba3c96d99fff0e4.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России установило с 1 января 2025 года экспортные пошлины в размере 5% на вывоз гороха, нута и чечевицы, сообщила пресс-служба кабмина. "С 1 января 2025 года вводятся таможенные пошлины на вывоз отдельных видов зернобобовых культур из России за пределы Евразийского экономического союза на постоянной основе… Решение касается экспорта гороха, нута и чечевицы. Ставка вывозной пошлины будет составлять 5% от таможенной стоимости", - говорится в сообщении. В кабмине напомнили, что до конца 2024 года при вывозе зернобобовых культур применяются гибкие экспортные пошлины - в зависимости от курса рубля они составляют от 4% до 7%.
https://1prime.ru/20241225/poshliny-853864788.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3a009d2388d4ad0c0f4bae26ee6eaa9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, правительство
Экономика, РОССИЯ, правительство
09:02 28.12.2024
 
Кабмин введет с 1 января пошлины на экспорт гороха, нута, чечевицы

Кабмин введет с 1 января пошлины в 5% на экспорт гороха, нута, чечевицы

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России установило с 1 января 2025 года экспортные пошлины в размере 5% на вывоз гороха, нута и чечевицы, сообщила пресс-служба кабмина.
"С 1 января 2025 года вводятся таможенные пошлины на вывоз отдельных видов зернобобовых культур из России за пределы Евразийского экономического союза на постоянной основе… Решение касается экспорта гороха, нута и чечевицы. Ставка вывозной пошлины будет составлять 5% от таможенной стоимости", - говорится в сообщении.
В кабмине напомнили, что до конца 2024 года при вывозе зернобобовых культур применяются гибкие экспортные пошлины - в зависимости от курса рубля они составляют от 4% до 7%.
Подсолнечное масло - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Минсельхоз предупредил о повышении экспортных пошлин на подсолнечное масло
25 декабря, 18:18
 
ЭкономикаРОССИЯправительство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала