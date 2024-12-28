https://1prime.ru/20241228/potolok-853919887.html

Йеллен анонсировала экстренные меры из-за приближения к потолку госдолга

Йеллен анонсировала экстренные меры из-за приближения к потолку госдолга - 28.12.2024, ПРАЙМ

Йеллен анонсировала экстренные меры из-за приближения к потолку госдолга

США со 2 января 2025 года вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга и достигнут его уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T08:33+0300

2024-12-28T08:33+0300

2024-12-28T08:33+0300

экономика

сша

госдолг сша

минфин сша

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. США со 2 января 2025 года вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга и достигнут его уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер минфина для избежания дефолта, говорится в письме американского министра финансов Джанет Йеллен. “Со 2 января 2025 года новый долговой лимит долга будет установлен в размере суммы непогашенной задолженности с учетом определенного законом лимита на конец предыдущего дня”, - указано в распространенном тексте ее обращения руководству конгресса США. Йеллен указала, что по расчетам минфина достижение нового лимита заимствований произойдет в период с 14 по 23 января, после чего ведомству будет необходимо начать принимать экстренные меры для избежания возможного дефолта. Она напомнила, что в США было временно отменено действие потолка госдолга в июне 2023 года с принятием закона о фискальной ответственности, а также призвала конгрессменов к действию, чтобы защитить кредитоспособность страны.

https://1prime.ru/20241107/gosdolg-852655064.html

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