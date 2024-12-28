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Резидентам ОЭЗ разрешили передавать в залог арендные права на госземлю - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Резидентам ОЭЗ разрешили передавать в залог арендные права на госземлю
Резидентам ОЭЗ разрешили передавать в залог арендные права на госземлю - 28.12.2024, ПРАЙМ
Резидентам ОЭЗ разрешили передавать в залог арендные права на госземлю
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) передавать в залог банкам и другим организациям свои... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T12:14+0300
2024-12-28T12:14+0300
оэз
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) передавать в залог банкам и другим организациям свои арендные права на госземлю, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ разработан Минэкономразвития России в целях снятия ограничений на привлечение резидентами ОЭЗ дополнительного заемного финансирования. Сейчас резидент ОЭЗ – арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не вправе передавать арендные права в залог. А выкупить участок он может лишь после выполнения условий соглашения о ведении деятельности в ОЭЗ, когда финансирование инвестпроекта уже осуществлено. Новый закон предоставляет резидентам ОЭЗ право передавать в залог российским юрлицам арендные права на государственные или муниципальные земельные участки. Порядок такой передачи должно определить правительство РФ. Эти изменения позволят резидентам ОЭЗ привлечь дополнительное внешнее заемное финансирование, в том числе льготное, в российских банках и институтах развития для реализации инвестпроектов, значимых для регионального развития. При этом в случае обращения взыскания на переданное в залог право аренды земельного участка его смогут приобрести лишь резиденты ОЭЗ или управляющая компания такой зоны, в границах которой находится участок. Если же арендные права не удастся реализовать в течение года после обращения на них взыскания, то управляющая компания уже будет обязана их приобрести. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
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оэз
ОЭЗ
12:14 28.12.2024
 
Резидентам ОЭЗ разрешили передавать в залог арендные права на госземлю

Власти разрешили резидентам ОЭЗ передавать в залог арендные права на госземлю

© fotolia.com / lichtmeisterДоговор
Договор - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© fotolia.com / lichtmeister
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) передавать в залог банкам и другим организациям свои арендные права на госземлю, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ разработан Минэкономразвития России в целях снятия ограничений на привлечение резидентами ОЭЗ дополнительного заемного финансирования.
Сейчас резидент ОЭЗ – арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не вправе передавать арендные права в залог. А выкупить участок он может лишь после выполнения условий соглашения о ведении деятельности в ОЭЗ, когда финансирование инвестпроекта уже осуществлено.
Новый закон предоставляет резидентам ОЭЗ право передавать в залог российским юрлицам арендные права на государственные или муниципальные земельные участки. Порядок такой передачи должно определить правительство РФ. Эти изменения позволят резидентам ОЭЗ привлечь дополнительное внешнее заемное финансирование, в том числе льготное, в российских банках и институтах развития для реализации инвестпроектов, значимых для регионального развития.
При этом в случае обращения взыскания на переданное в залог право аренды земельного участка его смогут приобрести лишь резиденты ОЭЗ или управляющая компания такой зоны, в границах которой находится участок. Если же арендные права не удастся реализовать в течение года после обращения на них взыскания, то управляющая компания уже будет обязана их приобрести.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
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