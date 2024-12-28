Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России завершился осенний призыв - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241228/prizyv-853931551.html
В России завершился осенний призыв
В России завершился осенний призыв - 28.12.2024, ПРАЙМ
В России завершился осенний призыв
Осенний призыв граждан на военную службу в 2024 году завершился в России, говорится в сообщении Минобороны России. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T15:04+0300
2024-12-28T15:04+0300
россия
минобороны
https://cdnn.1prime.ru/img/84025/17/840251733_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_3795fb2c1b88d4c86612034e87f4fbc3.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Осенний призыв граждан на военную службу в 2024 году завершился в России, говорится в сообщении Минобороны России."Осенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2024 г. №822 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тысячи человек", - отмечается в сообщении.В ведомстве отметили, что призывники имели право выбора службы в различных видах и родах войск с учетом состояния здоровья и результатов отбора. Все они были обеспечены нормами довольствия на сборных пунктах. Также отмечается, что военнослужащие по призыву не направлялись в определенные новые регионы России, такие как Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.Отправленные в войска призывники, которые уже отслужили свой срок, были уволены и отправлены по месту жительства. Воинские перевозки осуществлялись с помощью самолетов, поездов и автомобилей. Большая часть призывников была зачислена в учебные соединения и воинские части для освоения военной техники и получения военной специальности.
https://1prime.ru/20241216/ukraina-853603625.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84025/17/840251733_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_78b57e7e35144a1410c1131a1611c48e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минобороны
РОССИЯ, Минобороны
15:04 28.12.2024
 
В России завершился осенний призыв

Минобороны: осенний призыв 2024 года завершился в России

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризыв в России
Призыв в России - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Осенний призыв граждан на военную службу в 2024 году завершился в России, говорится в сообщении Минобороны России.
"Осенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2024 г. №822 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тысячи человек", - отмечается в сообщении.
В ведомстве отметили, что призывники имели право выбора службы в различных видах и родах войск с учетом состояния здоровья и результатов отбора. Все они были обеспечены нормами довольствия на сборных пунктах. Также отмечается, что военнослужащие по призыву не направлялись в определенные новые регионы России, такие как Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.
Отправленные в войска призывники, которые уже отслужили свой срок, были уволены и отправлены по месту жительства. Воинские перевозки осуществлялись с помощью самолетов, поездов и автомобилей. Большая часть призывников была зачислена в учебные соединения и воинские части для освоения военной техники и получения военной специальности.
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
Украина раскритиковала Запад за призыв снизить возраст мобилизации
16 декабря, 11:43
 
РОССИЯМинобороны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала