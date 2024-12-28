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В России завершился осенний призыв
В России завершился осенний призыв - 28.12.2024, ПРАЙМ
В России завершился осенний призыв
Осенний призыв граждан на военную службу в 2024 году завершился в России, говорится в сообщении Минобороны России. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T15:04+0300
2024-12-28T15:04+0300
2024-12-28T15:04+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Осенний призыв граждан на военную службу в 2024 году завершился в России, говорится в сообщении Минобороны России."Осенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2024 г. №822 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тысячи человек", - отмечается в сообщении.В ведомстве отметили, что призывники имели право выбора службы в различных видах и родах войск с учетом состояния здоровья и результатов отбора. Все они были обеспечены нормами довольствия на сборных пунктах. Также отмечается, что военнослужащие по призыву не направлялись в определенные новые регионы России, такие как Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.Отправленные в войска призывники, которые уже отслужили свой срок, были уволены и отправлены по месту жительства. Воинские перевозки осуществлялись с помощью самолетов, поездов и автомобилей. Большая часть призывников была зачислена в учебные соединения и воинские части для освоения военной техники и получения военной специальности.
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россия, минобороны
В России завершился осенний призыв
Минобороны: осенний призыв 2024 года завершился в России
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Осенний призыв граждан на военную службу в 2024 году завершился в России, говорится в сообщении Минобороны России.
"Осенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2024 г. №822 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тысячи человек", - отмечается в сообщении.
В ведомстве отметили, что призывники имели право выбора службы в различных видах и родах войск с учетом состояния здоровья и результатов отбора. Все они были обеспечены нормами довольствия на сборных пунктах. Также отмечается, что военнослужащие по призыву не направлялись в определенные новые регионы России, такие как Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.
Отправленные в войска призывники, которые уже отслужили свой срок, были уволены и отправлены по месту жительства. Воинские перевозки осуществлялись с помощью самолетов, поездов и автомобилей. Большая часть призывников была зачислена в учебные соединения и воинские части для освоения военной техники и получения военной специальности.
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