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Продажи просроченной задолженности россиян коллекторам выросли в 1,5 раза

Продажи просроченной задолженности россиян коллекторам выросли в 1,5 раза - 28.12.2024, ПРАЙМ

Продажи просроченной задолженности россиян коллекторам выросли в 1,5 раза

Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу просроченной задолженности россиян коллекторам в 1,5 раза в годовом выражении, следует из данных разработанной... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T04:16+0300

2024-12-28T04:16+0300

2024-12-28T04:16+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу просроченной задолженности россиян коллекторам в 1,5 раза в годовом выражении, следует из данных разработанной "Скоринг бюро" площадки Prisma, которые есть у РИА Новости. Так, кредитные организации выставили на торги за три осенних месяца "плохих" долгов на 117,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с летом такие продажи и вовсе удвоились. Интересно, что в месячном выражении пики продаж пришлись на сентябрь и ноябрь - 47,5 миллиарда и 49,2 миллиарда рублей соответственно. За последние 2 года таких объемов на торги не выставлялось ни разу. Одновременно за сентябрь-ноябрь увеличился и средний размер кредитов, которые банки пытаются продать, - год к году показатель вырос почти на четверть и составил 237,4 тысячи рублей. С одной стороны, поясняют аналитики, на росте продаж сказалась сезонность - обычно банки ближе к концу года расчищают токсичные активы. Однако, по мнению экспертов, на годовую динамику больше повлияло ужесточение требований Банка России к количественным ограничениям на выдачу потребкредитов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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