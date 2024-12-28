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Продажи просроченной задолженности россиян коллекторам выросли в 1,5 раза - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Продажи просроченной задолженности россиян коллекторам выросли в 1,5 раза
Продажи просроченной задолженности россиян коллекторам выросли в 1,5 раза - 28.12.2024, ПРАЙМ
Продажи просроченной задолженности россиян коллекторам выросли в 1,5 раза
Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу просроченной задолженности россиян коллекторам в 1,5 раза в годовом выражении, следует из данных разработанной... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T04:16+0300
2024-12-28T04:16+0300
банки
финансы
россия
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банк россии
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу просроченной задолженности россиян коллекторам в 1,5 раза в годовом выражении, следует из данных разработанной "Скоринг бюро" площадки Prisma, которые есть у РИА Новости. Так, кредитные организации выставили на торги за три осенних месяца "плохих" долгов на 117,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с летом такие продажи и вовсе удвоились. Интересно, что в месячном выражении пики продаж пришлись на сентябрь и ноябрь - 47,5 миллиарда и 49,2 миллиарда рублей соответственно. За последние 2 года таких объемов на торги не выставлялось ни разу. Одновременно за сентябрь-ноябрь увеличился и средний размер кредитов, которые банки пытаются продать, - год к году показатель вырос почти на четверть и составил 237,4 тысячи рублей. С одной стороны, поясняют аналитики, на росте продаж сказалась сезонность - обычно банки ближе к концу года расчищают токсичные активы. Однако, по мнению экспертов, на годовую динамику больше повлияло ужесточение требований Банка России к количественным ограничениям на выдачу потребкредитов.
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банки, финансы, россия, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, банк Россия, Банк России
04:16 28.12.2024
 
Продажи просроченной задолженности россиян коллекторам выросли в 1,5 раза

Prisma: банки в сентябре-ноябре нарастили продажу долгов россиян коллекторам в 1,5 раза

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу просроченной задолженности россиян коллекторам в 1,5 раза в годовом выражении, следует из данных разработанной "Скоринг бюро" площадки Prisma, которые есть у РИА Новости.
Так, кредитные организации выставили на торги за три осенних месяца "плохих" долгов на 117,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с летом такие продажи и вовсе удвоились.
Интересно, что в месячном выражении пики продаж пришлись на сентябрь и ноябрь - 47,5 миллиарда и 49,2 миллиарда рублей соответственно. За последние 2 года таких объемов на торги не выставлялось ни разу.
Одновременно за сентябрь-ноябрь увеличился и средний размер кредитов, которые банки пытаются продать, - год к году показатель вырос почти на четверть и составил 237,4 тысячи рублей.
С одной стороны, поясняют аналитики, на росте продаж сказалась сезонность - обычно банки ближе к концу года расчищают токсичные активы. Однако, по мнению экспертов, на годовую динамику больше повлияло ужесточение требований Банка России к количественным ограничениям на выдачу потребкредитов.
 
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