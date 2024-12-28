Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России в 2024 году выросли продажи на бирже бензина и дизтоплива - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/prodazhi-853938466.html
В России в 2024 году выросли продажи на бирже бензина и дизтоплива
В России в 2024 году выросли продажи на бирже бензина и дизтоплива - 28.12.2024, ПРАЙМ
В России в 2024 году выросли продажи на бирже бензина и дизтоплива
Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала года вырос на 12,1% в натуральном годовом выражении и... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T18:04+0300
2024-12-28T18:04+0300
экономика
россия
биржевые торги
аи-92
аи-95
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4ed4278463a67d7361fe40726b92150.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала года вырос на 12,1% в натуральном годовом выражении и составил 10,9 миллиона тонн, дизельным топливом - увеличился на 27,5%, до 18,8 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. В том числе объем реализации Аи-92 за отчетный период вырос на 7,6%, до 6,474 миллиона тонн, Аи-95 - на 19,8%, до 4,35 миллиона. Продажи авиакеросина составили 1,751 миллиона тонн, увеличившись на 6,3% по сравнению с январем-декабрем прошлого года. Реализация сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 16,6% в натуральном выражении - до 2,804 миллиона тонн. Объем торгов мазутом вырос на 6,3%, до 1,995 миллиона тонн. Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже за год составил 37,192 миллиона тонн, что на 20% больше, чем годом ранее. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 2,154 триллиона рублей, увеличившись на 33,2% в годовом выражении. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
https://1prime.ru/20241228/benzin-853929789.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0fabe46352b8f1e3b46c6f26990c6818.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, биржевые торги, аи-92, аи-95
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, Аи-92, Аи-95
18:04 28.12.2024
 
В России в 2024 году выросли продажи на бирже бензина и дизтоплива

Продажи бензина на бирже РФ в 2024 году выросли на 12%, дизтоплива — на 27,5%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала года вырос на 12,1% в натуральном годовом выражении и составил 10,9 миллиона тонн, дизельным топливом - увеличился на 27,5%, до 18,8 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки.
В том числе объем реализации Аи-92 за отчетный период вырос на 7,6%, до 6,474 миллиона тонн, Аи-95 - на 19,8%, до 4,35 миллиона.
Продажи авиакеросина составили 1,751 миллиона тонн, увеличившись на 6,3% по сравнению с январем-декабрем прошлого года. Реализация сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 16,6% в натуральном выражении - до 2,804 миллиона тонн. Объем торгов мазутом вырос на 6,3%, до 1,995 миллиона тонн.
Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже за год составил 37,192 миллиона тонн, что на 20% больше, чем годом ранее.
В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 2,154 триллиона рублей, увеличившись на 33,2% в годовом выражении.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
Подсчитано, на сколько подорожал бензин на бирже в России
14:17
 
ЭкономикаРОССИЯбиржевые торгиАи-92Аи-95
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала