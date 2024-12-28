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В России в 2024 году выросли продажи на бирже бензина и дизтоплива

В России в 2024 году выросли продажи на бирже бензина и дизтоплива - 28.12.2024, ПРАЙМ

В России в 2024 году выросли продажи на бирже бензина и дизтоплива

Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала года вырос на 12,1% в натуральном годовом выражении и... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T18:04+0300

2024-12-28T18:04+0300

2024-12-28T18:04+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала года вырос на 12,1% в натуральном годовом выражении и составил 10,9 миллиона тонн, дизельным топливом - увеличился на 27,5%, до 18,8 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. В том числе объем реализации Аи-92 за отчетный период вырос на 7,6%, до 6,474 миллиона тонн, Аи-95 - на 19,8%, до 4,35 миллиона. Продажи авиакеросина составили 1,751 миллиона тонн, увеличившись на 6,3% по сравнению с январем-декабрем прошлого года. Реализация сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 16,6% в натуральном выражении - до 2,804 миллиона тонн. Объем торгов мазутом вырос на 6,3%, до 1,995 миллиона тонн. Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже за год составил 37,192 миллиона тонн, что на 20% больше, чем годом ранее. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 2,154 триллиона рублей, увеличившись на 33,2% в годовом выражении. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

https://1prime.ru/20241228/benzin-853929789.html

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россия, биржевые торги, аи-92, аи-95