Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил профицит счета текущих операций - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241228/profitsit-853929436.html
ЦБ оценил профицит счета текущих операций
ЦБ оценил профицит счета текущих операций - 28.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил профицит счета текущих операций
Положительное сальдо счета текущих операций в ноябре находилось вблизи минимума последних лет, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:12+0300
2024-12-28T14:12+0300
банк россии
профицит
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/21/840742138_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_071d92fc0fa9e22cbe6513e40a688753.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Положительное сальдо счета текущих операций в ноябре находилось вблизи минимума последних лет, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 20 декабря. "Участники обсуждения обратили внимание на то, что положительное сальдо счета текущих операций в ноябре находилось вблизи минимума последних лет", - указывается в материалах. "Стоимостный объем экспорта уменьшился под влиянием снижения цен на нефть и в условиях ограничений по наращиванию физических объемов экспорта из-за выполнения соглашений ОПЕК+. Рост стоимостного объема импорта в сентябре – октябре в ожидании повышения утильсбора сменился его снижением в ноябре. При этом стоимостный импорт оставался на уровне выше прошлого года, что в том числе отражает сохранение высокого внутреннего спроса", - добавляется там.
https://1prime.ru/20241228/tsb-853928893.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/21/840742138_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_d6330b19c0a08554f8ce072aea622686.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
профицит
Банк России, профицит
14:12 28.12.2024
 
ЦБ оценил профицит счета текущих операций

ЦБ: профицит счета текущих операций в ноябре был вблизи минимума последних лет

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦБ сделал заявление на введение санкций
ЦБ сделал заявление на введение санкций - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Положительное сальдо счета текущих операций в ноябре находилось вблизи минимума последних лет, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 20 декабря.
"Участники обсуждения обратили внимание на то, что положительное сальдо счета текущих операций в ноябре находилось вблизи минимума последних лет", - указывается в материалах.
"Стоимостный объем экспорта уменьшился под влиянием снижения цен на нефть и в условиях ограничений по наращиванию физических объемов экспорта из-за выполнения соглашений ОПЕК+. Рост стоимостного объема импорта в сентябре – октябре в ожидании повышения утильсбора сменился его снижением в ноябре. При этом стоимостный импорт оставался на уровне выше прошлого года, что в том числе отражает сохранение высокого внутреннего спроса", - добавляется там.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
ЦБ видит признаки перехода к охлаждению экономической активности в России
14:07
 
Банк Россиипрофицит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала