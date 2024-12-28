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ЦБ оценил профицит счета текущих операций
ЦБ оценил профицит счета текущих операций - 28.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил профицит счета текущих операций
Положительное сальдо счета текущих операций в ноябре находилось вблизи минимума последних лет, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:12+0300
2024-12-28T14:12+0300
2024-12-28T14:12+0300
банк россии
профицит
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Положительное сальдо счета текущих операций в ноябре находилось вблизи минимума последних лет, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 20 декабря. "Участники обсуждения обратили внимание на то, что положительное сальдо счета текущих операций в ноябре находилось вблизи минимума последних лет", - указывается в материалах. "Стоимостный объем экспорта уменьшился под влиянием снижения цен на нефть и в условиях ограничений по наращиванию физических объемов экспорта из-за выполнения соглашений ОПЕК+. Рост стоимостного объема импорта в сентябре – октябре в ожидании повышения утильсбора сменился его снижением в ноябре. При этом стоимостный импорт оставался на уровне выше прошлого года, что в том числе отражает сохранение высокого внутреннего спроса", - добавляется там.
https://1prime.ru/20241228/tsb-853928893.html
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профицит
ЦБ оценил профицит счета текущих операций
ЦБ: профицит счета текущих операций в ноябре был вблизи минимума последних лет
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Положительное сальдо счета текущих операций в ноябре находилось вблизи минимума последних лет, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 20 декабря.
"Участники обсуждения обратили внимание на то, что положительное сальдо счета текущих операций в ноябре находилось вблизи минимума последних лет", - указывается в материалах.
"Стоимостный объем экспорта уменьшился под влиянием снижения цен на нефть и в условиях ограничений по наращиванию физических объемов экспорта из-за выполнения соглашений ОПЕК+. Рост стоимостного объема импорта в сентябре – октябре в ожидании повышения утильсбора сменился его снижением в ноябре. При этом стоимостный импорт оставался на уровне выше прошлого года, что в том числе отражает сохранение высокого внутреннего спроса", - добавляется там.
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