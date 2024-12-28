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В Москве продлили упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков
В Москве продлили упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков - 28.12.2024, ПРАЙМ
В Москве продлили упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков
Упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков продлено до 31 декабря 2025 года, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T18:59+0300
2024-12-28T18:59+0300
2024-12-28T18:59+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков продлено до 31 декабря 2025 года, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков продлили до 31 декабря 2025 года. Для получения пропуска нужны: свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, диагностическая карта (при массе авто более 12 тонн)", - говорится в сообщении. Отмечается, что пропуск может быть аннулирован на 30 дней, если перевозчик отходов строительства, сноса и грунтов был привлечен к административной ответственности, и на 180 дней, если на платформах эвакуаторов перевозят любые грузы, кроме автомобилей. "Все грузовики весом более 3,5 тонны, которые передвигаются в пределах МКАД и по МКАД, должны иметь дневной и ночной пропуска. С дневным можно передвигаться и в ночное время, а у ночного более упрощенная форма получения. Планируйте маршруты с учетом погодных условий", - добавили в дептрансе.
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россия, москва, грузовой транспорт, пропуск
РОССИЯ, МОСКВА, грузовой транспорт, пропуск
В Москве продлили упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков
В Москве продлили на год упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков продлено до 31 декабря 2025 года, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"Упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков продлили до 31 декабря 2025 года. Для получения пропуска нужны: свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, диагностическая карта (при массе авто более 12 тонн)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пропуск может быть аннулирован на 30 дней, если перевозчик отходов строительства, сноса и грунтов был привлечен к административной ответственности, и на 180 дней, если на платформах эвакуаторов перевозят любые грузы, кроме автомобилей.
"Все грузовики весом более 3,5 тонны, которые передвигаются в пределах МКАД и по МКАД, должны иметь дневной и ночной пропуска. С дневным можно передвигаться и в ночное время, а у ночного более упрощенная форма получения. Планируйте маршруты с учетом погодных условий", - добавили в дептрансе.
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