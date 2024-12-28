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Путин обсудил с Алиевым крушение пассажирского самолета AZAL

Путин обсудил с Алиевым крушение пассажирского самолета AZAL - 28.12.2024, ПРАЙМ

Путин обсудил с Алиевым крушение пассажирского самолета AZAL

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T15:51+0300

2024-12-28T15:51+0300

2024-12-28T16:30+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что в ходе разговора Путин принес Алиеву свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в российском воздушном пространств.По данным пресс-службы, лидеры подробно обсудили "вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане".В ходе разговора было отмечено, что самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения, сказано в сообщении.Также отмечается, что Следственный комитет РФ после ЧП в Актау возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проводятся допросы гражданских и военных специалистов.Согласно информации пресс-службы, сейчас два сотрудника генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе Актау, говорится в сообщении.В ходе разговора Путин и Алиев подчеркнули, что следствие по делу крушения самолета будет вестись прозрачно, общественность будет регулярно получать информацию.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 самолет "Азербайджанских авиалиний" потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Согласно первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным AZAL, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет AZAL подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские БПЛА в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.

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россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, azal