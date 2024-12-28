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В РФ появился порядок ведения списка работодателей с нелегальной занятостью - 28.12.2024, ПРАЙМ
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В РФ появился порядок ведения списка работодателей с нелегальной занятостью
В РФ появился порядок ведения списка работодателей с нелегальной занятостью - 28.12.2024, ПРАЙМ
В РФ появился порядок ведения списка работодателей с нелегальной занятостью
Правительство России утвердило правила ведения реестра работодателей с нелегальной занятостью, который будет формироваться с 1 января следующего года, сообщила... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T22:51+0300
2024-12-28T22:53+0300
россия
правительство рф
трудовые мигранты
работодатели
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила ведения реестра работодателей с нелегальной занятостью, который будет формироваться с 1 января следующего года, сообщила пресс-служба Минтруда России, комментируя соответствующее постановление правительства. "Правительство утвердило правила ведения реестра работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. Список будет формироваться из компаний, у которых начиная с 1 января 2025 года будут выявлены факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или уклонения от оформления трудовых договоров с работниками", - говорится в пояснении министерства труда и социальной защиты РФ. Отмечается, что создание реестра позволит соискателям оценить добросовестность компании при трудоустройстве. Роструд будет вносить компании в реестр на основании постановлений об административных правонарушениях, касающихся уклонения от оформления либо заключения гражданско-правового договора вместо трудового. "В реестре будет содержаться название компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание для этого (номер и дата постановления по делу об административном правонарушении). Все данные будут открыты и доступны для граждан. В перечень войдут только те компании, постановления в отношении которых вступили в силу с 1 января 2025 года", - уточнили в сообщении. При этом работодатель будет в реестре в течение одного года и автоматически исключится по истечении срока. Это можно сделать и досрочно, если постановление по делу об административном правонарушении будет отменено.
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россия, правительство рф, трудовые мигранты, работодатели
РОССИЯ, Правительство РФ, Трудовые мигранты, работодатели
22:51 28.12.2024 (обновлено: 22:53 28.12.2024)
 
В РФ появился порядок ведения списка работодателей с нелегальной занятостью

Кабмин утвердил правила ведения реестра работодателей с нелегальной занятостью

© fotolia.com / Africa StudioПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила ведения реестра работодателей с нелегальной занятостью, который будет формироваться с 1 января следующего года, сообщила пресс-служба Минтруда России, комментируя соответствующее постановление правительства.
"Правительство утвердило правила ведения реестра работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. Список будет формироваться из компаний, у которых начиная с 1 января 2025 года будут выявлены факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или уклонения от оформления трудовых договоров с работниками", - говорится в пояснении министерства труда и социальной защиты РФ.
Отмечается, что создание реестра позволит соискателям оценить добросовестность компании при трудоустройстве. Роструд будет вносить компании в реестр на основании постановлений об административных правонарушениях, касающихся уклонения от оформления либо заключения гражданско-правового договора вместо трудового.
"В реестре будет содержаться название компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание для этого (номер и дата постановления по делу об административном правонарушении). Все данные будут открыты и доступны для граждан. В перечень войдут только те компании, постановления в отношении которых вступили в силу с 1 января 2025 года", - уточнили в сообщении.
При этом работодатель будет в реестре в течение одного года и автоматически исключится по истечении срока. Это можно сделать и досрочно, если постановление по делу об административном правонарушении будет отменено.
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РОССИЯПравительство РФТрудовые мигрантыработодатели
 
 
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