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Россияне стали чаще выбирать в подарок отечественное игристое - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще выбирать в подарок отечественное игристое
Россияне стали чаще выбирать в подарок отечественное игристое - 28.12.2024, ПРАЙМ
Россияне стали чаще выбирать в подарок отечественное игристое
Россияне стали чаще выбирать в подарок на Новый год отечественное игристое, а также вина Нового Света - это связано в том числе с повышением пошлин на продукцию | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T07:11+0300
2024-12-28T07:11+0300
бизнес
экономика
россия
франция
италия
испания
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Россияне стали чаще выбирать в подарок на Новый год отечественное игристое, а также вина Нового Света - это связано в том числе с повышением пошлин на продукцию из недружественных стран, что повлияло на цены напитков из Франции, Италии и Испании, рассказала РИА Новости директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб. "Для корпоративных подарков к Новому году россияне все чаще выбирают отечественное игристое - оно не только доступнее по цене, но и стало намного качественнее. Традиционно в России ассоциируют игристые вина с Европой - Францией, Италией и Испанией. Однако в условиях повышения пошлин на продукцию из недружественных стран, импортеры и потребители все чаще обращают внимание и на вина из Нового Света", - сказала Сологуб. Кроме этого, в преддверии Нового года потребители чаще интересуются подарочными наборами с игристыми винами, а также игристыми в подарочной упаковке. Популярность набирает также игристое розе, которое гармонично сочетается с различными блюдами. Продажи российских игристых и шампанских вин за 11 месяцев 2024 года расположились на третьем месте по объему, уступив итальянским и испанским. Отечественная продукция оставила позади французские, немецкие напитки, сказала Сологуб на основе данные компании. Меньше всего россияне берут вина из Южной Африки, Австрии, Греции и Аргентины. Что касается ценовой категории, самой популярной стали напитки дороже 1500 рублей, на втором месте - дешевле 800 рублей. Вина от 800 до 1500 рублей выбирают только 9% россиян. "Мы наблюдаем глобальный тренд на снижение содержания сахара в винах. Если 15 лет назад около 50% вин в России были полусладкими, то сегодня этот процент значительно снизился. В частности, импорт полусладких вин компании Fort сейчас составляет менее 5% от общего портфеля. Основным направлением в полусладком сегменте остаются российские игристые вина", - добавила Сологуб.
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бизнес, россия, франция, италия, испания
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ
07:11 28.12.2024
 
Россияне стали чаще выбирать в подарок отечественное игристое

Fort: россияне стали чаще выбирать в подарок отечественное игристое и вина Нового Света

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Россияне стали чаще выбирать в подарок на Новый год отечественное игристое, а также вина Нового Света - это связано в том числе с повышением пошлин на продукцию из недружественных стран, что повлияло на цены напитков из Франции, Италии и Испании, рассказала РИА Новости директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб.
"Для корпоративных подарков к Новому году россияне все чаще выбирают отечественное игристое - оно не только доступнее по цене, но и стало намного качественнее. Традиционно в России ассоциируют игристые вина с Европой - Францией, Италией и Испанией. Однако в условиях повышения пошлин на продукцию из недружественных стран, импортеры и потребители все чаще обращают внимание и на вина из Нового Света", - сказала Сологуб.
Кроме этого, в преддверии Нового года потребители чаще интересуются подарочными наборами с игристыми винами, а также игристыми в подарочной упаковке. Популярность набирает также игристое розе, которое гармонично сочетается с различными блюдами.
Продажи российских игристых и шампанских вин за 11 месяцев 2024 года расположились на третьем месте по объему, уступив итальянским и испанским. Отечественная продукция оставила позади французские, немецкие напитки, сказала Сологуб на основе данные компании. Меньше всего россияне берут вина из Южной Африки, Австрии, Греции и Аргентины. Что касается ценовой категории, самой популярной стали напитки дороже 1500 рублей, на втором месте - дешевле 800 рублей. Вина от 800 до 1500 рублей выбирают только 9% россиян.
"Мы наблюдаем глобальный тренд на снижение содержания сахара в винах. Если 15 лет назад около 50% вин в России были полусладкими, то сегодня этот процент значительно снизился. В частности, импорт полусладких вин компании Fort сейчас составляет менее 5% от общего портфеля. Основным направлением в полусладком сегменте остаются российские игристые вина", - добавила Сологуб.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯФРАНЦИЯИТАЛИЯИСПАНИЯ
 
 
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