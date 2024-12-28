https://1prime.ru/20241228/rossijane-853919297.html

Россияне стали чаще выбирать в подарок отечественное игристое

Россияне стали чаще выбирать в подарок отечественное игристое - 28.12.2024, ПРАЙМ

Россияне стали чаще выбирать в подарок отечественное игристое

Россияне стали чаще выбирать в подарок на Новый год отечественное игристое, а также вина Нового Света - это связано в том числе с повышением пошлин на продукцию | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T07:11+0300

2024-12-28T07:11+0300

2024-12-28T07:11+0300

бизнес

экономика

россия

франция

италия

испания

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853919297.jpg?1735359061

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Россияне стали чаще выбирать в подарок на Новый год отечественное игристое, а также вина Нового Света - это связано в том числе с повышением пошлин на продукцию из недружественных стран, что повлияло на цены напитков из Франции, Италии и Испании, рассказала РИА Новости директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб. "Для корпоративных подарков к Новому году россияне все чаще выбирают отечественное игристое - оно не только доступнее по цене, но и стало намного качественнее. Традиционно в России ассоциируют игристые вина с Европой - Францией, Италией и Испанией. Однако в условиях повышения пошлин на продукцию из недружественных стран, импортеры и потребители все чаще обращают внимание и на вина из Нового Света", - сказала Сологуб. Кроме этого, в преддверии Нового года потребители чаще интересуются подарочными наборами с игристыми винами, а также игристыми в подарочной упаковке. Популярность набирает также игристое розе, которое гармонично сочетается с различными блюдами. Продажи российских игристых и шампанских вин за 11 месяцев 2024 года расположились на третьем месте по объему, уступив итальянским и испанским. Отечественная продукция оставила позади французские, немецкие напитки, сказала Сологуб на основе данные компании. Меньше всего россияне берут вина из Южной Африки, Австрии, Греции и Аргентины. Что касается ценовой категории, самой популярной стали напитки дороже 1500 рублей, на втором месте - дешевле 800 рублей. Вина от 800 до 1500 рублей выбирают только 9% россиян. "Мы наблюдаем глобальный тренд на снижение содержания сахара в винах. Если 15 лет назад около 50% вин в России были полусладкими, то сегодня этот процент значительно снизился. В частности, импорт полусладких вин компании Fort сейчас составляет менее 5% от общего портфеля. Основным направлением в полусладком сегменте остаются российские игристые вина", - добавила Сологуб.

франция

италия

испания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, франция, италия, испания