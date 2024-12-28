https://1prime.ru/20241228/rossiya-853933601.html

Россия ответила на новый пакет европейских санкций

Россия ответила на новый пакет европейских санкций - 28.12.2024, ПРАЙМ

Россия ответила на новый пакет европейских санкций

Россия в ответ на 15-й пакет санкций ЕС расширила перечень представителей государств-членов объединения и евроинститутов, которым в соответствии с Федеральным... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T16:21+0300

2024-12-28T16:21+0300

2024-12-28T16:21+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Россия в ответ на 15-й пакет санкций ЕС расширила перечень представителей государств-членов объединения и евроинститутов, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 № 114-ФЗ запрещается въезд в на территорию страны, сообщили в МИД РФ. Отмечается, сто речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов ЕС, ответственных за оказание военной помощи Украине. Также в список включили работников евроструктур и госорганов стран ЕС, "причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Киева". Также РФ внесла в список ответственных за введение антироссийских санкций и пытающихся подорвать отношения Москвы с другими государствами; ""отличившихся" своей риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества, а также депутатах стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты". В МИД подчеркнули, что любые недружественные акции со стороны ЕС будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ.

https://1prime.ru/20241228/sanktsii-853928132.html

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