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Россия ответила на новый пакет европейских санкций - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Россия ответила на новый пакет европейских санкций
Россия ответила на новый пакет европейских санкций - 28.12.2024, ПРАЙМ
Россия ответила на новый пакет европейских санкций
Россия в ответ на 15-й пакет санкций ЕС расширила перечень представителей государств-членов объединения и евроинститутов, которым в соответствии с Федеральным... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T16:21+0300
2024-12-28T16:21+0300
политика
россия
ес
санкции против рф
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Россия в ответ на 15-й пакет санкций ЕС расширила перечень представителей государств-членов объединения и евроинститутов, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 № 114-ФЗ запрещается въезд в на территорию страны, сообщили в МИД РФ. Отмечается, сто речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов ЕС, ответственных за оказание военной помощи Украине. Также в список включили работников евроструктур и госорганов стран ЕС, "причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Киева". Также РФ внесла в список ответственных за введение антироссийских санкций и пытающихся подорвать отношения Москвы с другими государствами; ""отличившихся" своей риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества, а также депутатах стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты". В МИД подчеркнули, что любые недружественные акции со стороны ЕС будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ.
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россия, ес, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ
16:21 28.12.2024
 
Россия ответила на новый пакет европейских санкций

МИД: РФ расширила "стоп-лист" для представителей ЕС в ответ на новые санкции

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Россия в ответ на 15-й пакет санкций ЕС расширила перечень представителей государств-членов объединения и евроинститутов, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 № 114-ФЗ запрещается въезд в на территорию страны, сообщили в МИД РФ.
Отмечается, сто речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов ЕС, ответственных за оказание военной помощи Украине. Также в список включили работников евроструктур и госорганов стран ЕС, "причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Киева".
Также РФ внесла в список ответственных за введение антироссийских санкций и пытающихся подорвать отношения Москвы с другими государствами; ""отличившихся" своей риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества, а также депутатах стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты".
В МИД подчеркнули, что любые недружественные акции со стороны ЕС будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
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