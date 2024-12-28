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Рост ВВП России в третьем квартале составил 3,1 процента

Рост ВВП России в третьем квартале составил 3,1 процента - 28.12.2024, ПРАЙМ

Рост ВВП России в третьем квартале составил 3,1 процента

Росстат произвел первую оценку ВВП РФ в третьем квартале 2024 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов, динамика... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T19:06+0300

2024-12-28T19:06+0300

2024-12-28T19:06+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Росстат произвел первую оценку ВВП РФ в третьем квартале 2024 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов, динамика ВВП совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом, - рост на 3,1%, следует из сообщения ведомства. Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также на данных ЦБ РФ, Федерального казначейства и ФТС, отмечает Росстат. "Объем ВВП России за третий квартал 2024 года составил в текущих ценах 49,591 триллиона рублей. Индекс его физического объема относительно третьего квартала 2023 года составил 103,1%, относительно второго квартала 2024 года – 106,5%. Индекс-дефлятор ВВП за третий квартал 2024 года по отношению к ценам третьего квартала 2023 года составил 106,6%, по отношению к ценам второго квартала 2024 года – 100,6%", - говорится в документе статистического ведомства. В комментарии Росстат пишет, что в составе ВВП по сравнению с прошлым годом валовое накопление выросло на 6,4%, расходы на конечное потребление увеличились на 5,9%. "На рост конечного потребления повлияло увеличение расходов домашних хозяйств на эти цели (на 6,5%) и расходов на конечное потребление сектора государственного управления (на 4,5%). Увеличение валового накопления произошло за счет накопления основного капитала (на 10,1%) при сокращении прироста запасов материальных оборотных средств (преимущественно готовой продукции и товаров для перепродажи)", - отмечается в комментарии. При этом в структуре основных компонентов ВВП в третьем квартале 2024 года относительно соответствующего квартала 2023 года доля расходов на конечное потребление выросла - с 68% до 69,2%, доля валового накопления - с 26,8% до 27,4%; чистого экспорта снизилась - с 5,2% до 3,4%. "В структуре ВВП по источникам доходов в третьем квартале 2024 года относительно третьего квартала 2023 года доля оплаты труда повысилась с 38,4% до 42,8%, доля чистых налогов на производство и импорт сократилась с 6,8% до 6,7%, доля валовой прибыли снизилась с 54,8% до 50,5%", - добавили в Росстате.

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