https://1prime.ru/20241228/rostov-853923613.html

Путин подписал закон о переименовании Ростова

Путин подписал закон о переименовании Ростова - 28.12.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о переименовании Ростова

Глава государства Владимир Путин подписал закон о переименовании города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Документ доступен на сайте официального... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T11:17+0300

2024-12-28T11:17+0300

2024-12-28T11:17+0300

россия

ростов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853162734_0:0:2993:1685_1920x0_80_0_0_1b8a3e48854a579ac9a870c45d92c929.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал закон о переименовании города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон предусматривает добавление слова "Великий" к названию города и имеет целью юридически закрепить традиционное название, которое сложилось на протяжении истории.Отмечается, что переименование будет соответствовать значимости города как исторического и культурного центра. Это решение призвано сохранить и укрепить идентичность города и подчеркнуть его историческую ценность.

https://1prime.ru/20241022/nalog-852336157.html

ростов

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростов