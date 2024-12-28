https://1prime.ru/20241228/rostov-853923613.html
Путин подписал закон о переименовании Ростова
Путин подписал закон о переименовании Ростова - 28.12.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о переименовании Ростова
Глава государства Владимир Путин подписал закон о переименовании города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Документ доступен на сайте официального... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T11:17+0300
2024-12-28T11:17+0300
2024-12-28T11:17+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал закон о переименовании города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон предусматривает добавление слова "Великий" к названию города и имеет целью юридически закрепить традиционное название, которое сложилось на протяжении истории.Отмечается, что переименование будет соответствовать значимости города как исторического и культурного центра. Это решение призвано сохранить и укрепить идентичность города и подчеркнуть его историческую ценность.
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россия, ростов
Путин подписал закон о переименовании Ростова
Путин подписал закон о переименовании города Ростов в Ростов Великий
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал закон о переименовании города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает добавление слова "Великий" к названию города и имеет целью юридически закрепить традиционное название, которое сложилось на протяжении истории.
Отмечается, что переименование будет соответствовать значимости города как исторического и культурного центра. Это решение призвано сохранить и укрепить идентичность города и подчеркнуть его историческую ценность.
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